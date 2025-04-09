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Крафін до Великодня: рецепт цікавої випічки
Останніми роками дедалі більшої популярності набирає крафін — вишукана випічка, яка поєднує у собі риси паски, круасана та рулету. Завдяки своєму привабливому вигляду, ніжній структурі та багатству смаку, крафін упевнено завойовує серця господинь і гостей.
Цей витвір кулінарного мистецтва має корені у британсько-австралійській пекарській традиції, де в середині 2010-х років уперше представили «cruffin» — гібрид "croissant" і "muffin". В Україні ж він став улюбленцем великоднього столу — незвичний зовні, ароматний усередині, із соковитою начинкою, він легко замінює класичну паску чи стає її стильним доповненням.
На сторінці Alina Zhalkina запропонували рецепт крафінів, який ніколи не підводить. Він простий у приготуванні та гарантує чудовий результат — пухку, ароматну та красиву випічку.
Інгредієнти
Для тіста
Пшеничне борошно вищого ґатунку 430–450 г
Тепле молоко 160 мл
Живі дріжджі 21 г
Яєчні жовтки 3 шт.
Цукор 100 г
Вершкове масло 60 г
Сметана 30 г
Сіль 1/3 ч. л
Ванільний цукор 2 ч. л
Для начинки
М’яке вершкове масло 25 г
Родзинки, цукати, шоколадні діпи чи подрібнений чорний шоколад 120 г
Приготування
У тепле молоко (не гаряче!) додайте дріжджі та 1 ч. л цукру. Перемішайте та залиште під рушником на 10–15 хв — суміш має «заграти», з’явиться пінка.
До опари додайте розтоплене масло, жовтки, сметану, сіль, ванільний цукор і решту цукру. Потроху додавайте просіяне борошно.
Спочатку замішуйте ложкою, а потім вимішуйте руками 10–15 хв до гладкої, еластичної консистенції. Тісто має бути м’яким, але не липким.
Накрийте його рушником і залиште у теплому місці на 1–1,5 години — воно має збільшитися вдвічі.
Готове тісто поділіть навпіл. Кожну частину розкачайте у тонкий прямокутний пласт.
Змастіть поверхню м’яким вершковим маслом і рівномірно посипте начинкою (родзинками, цукатами або шоколадом). Згорніть у рулет.
Відступивши 3–4 см від одного краю, розріжте рулет уздовж навпіл і залиште одну частину нерозрізаною.
Потім акуратно загорніть тісто у спіраль і сформуйте «троянду». Вкладіть крафіни у змащені чи застелені пергаментом високі форми (наприклад, форми для паски чи кексу).
Накрийте рушником і дайте тісту «відпочити» ще 20–30 хв.
Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте крафіни 20 хв, потім накрийте зверху фольгою (щоб не згоріли) і випікайте ще 20–25 хв до повної готовності.
Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою — вона повинна виходити сухою.
Секрети ідеального крафіна:
Начинка може бути дуже різноманітною: вишні, курага, подрібнені горіхи чи навіть макова маса — експериментуйте.
Форми мають бути високими, щоб крафін добре піднявся та зберіг форму. Якщо форми більші, випікання триватиме довше.
Остигати крафіни мають у формах, щоб не осіли.
Оздоблення — за бажанням: посипте цукровою пудрою, змастіть глазур’ю чи прикрасьте сухофруктами.
Крафін не лише смачний, а й дуже фотогенічний. Його ніжне, шарувате тісто, ароматна начинка та витончена форма — справжня окраса святкового столу. Це той випадок, коли смак і естетика поєднуються в ідеальній гармонії.
Спробуйте та, можливо, крафін стане вашою новою великодньою традицією.