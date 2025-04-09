Крафін до Великодня: рецепт цікавої випічки

Крафін до Великодня / © Credits

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Цей витвір кулінарного мистецтва має корені у британсько-австралійській пекарській традиції, де в середині 2010-х років уперше представили «cruffin» — гібрид "croissant" і "muffin". В Україні ж він став улюбленцем великоднього столу — незвичний зовні, ароматний усередині, із соковитою начинкою, він легко замінює класичну паску чи стає її стильним доповненням.

На сторінці Alina Zhalkina запропонували рецепт крафінів, який ніколи не підводить. Він простий у приготуванні та гарантує чудовий результат — пухку, ароматну та красиву випічку.

Інгредієнти

Для тіста

Пшеничне борошно вищого ґатунку 430–450 г

Тепле молоко 160 мл

Живі дріжджі 21 г

Яєчні жовтки 3 шт.

Цукор 100 г

Вершкове масло 60 г

Сметана 30 г

Сіль 1/3 ч. л

Ванільний цукор 2 ч. л

Для начинки

М’яке вершкове масло 25 г

Родзинки, цукати, шоколадні діпи чи подрібнений чорний шоколад 120 г

Приготування

У тепле молоко (не гаряче!) додайте дріжджі та 1 ч. л цукру. Перемішайте та залиште під рушником на 10–15 хв — суміш має «заграти», з’явиться пінка. До опари додайте розтоплене масло, жовтки, сметану, сіль, ванільний цукор і решту цукру. Потроху додавайте просіяне борошно. Спочатку замішуйте ложкою, а потім вимішуйте руками 10–15 хв до гладкої, еластичної консистенції. Тісто має бути м’яким, але не липким. Накрийте його рушником і залиште у теплому місці на 1–1,5 години — воно має збільшитися вдвічі. Готове тісто поділіть навпіл. Кожну частину розкачайте у тонкий прямокутний пласт. Змастіть поверхню м’яким вершковим маслом і рівномірно посипте начинкою (родзинками, цукатами або шоколадом). Згорніть у рулет. Відступивши 3–4 см від одного краю, розріжте рулет уздовж навпіл і залиште одну частину нерозрізаною. Потім акуратно загорніть тісто у спіраль і сформуйте «троянду». Вкладіть крафіни у змащені чи застелені пергаментом високі форми (наприклад, форми для паски чи кексу). Накрийте рушником і дайте тісту «відпочити» ще 20–30 хв. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте крафіни 20 хв, потім накрийте зверху фольгою (щоб не згоріли) і випікайте ще 20–25 хв до повної готовності. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою — вона повинна виходити сухою.

Секрети ідеального крафіна:

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Начинка може бути дуже різноманітною: вишні, курага, подрібнені горіхи чи навіть макова маса — експериментуйте.

Форми мають бути високими, щоб крафін добре піднявся та зберіг форму. Якщо форми більші, випікання триватиме довше.

Остигати крафіни мають у формах, щоб не осіли.

Оздоблення — за бажанням: посипте цукровою пудрою, змастіть глазур’ю чи прикрасьте сухофруктами.

Крафін не лише смачний, а й дуже фотогенічний. Його ніжне, шарувате тісто, ароматна начинка та витончена форма — справжня окраса святкового столу. Це той випадок, коли смак і естетика поєднуються в ідеальній гармонії.

Спробуйте та, можливо, крафін стане вашою новою великодньою традицією.