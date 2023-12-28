Красиво та незвичайно: як приготувати святковий коктейль "Омела мімоза"

"Це більше, ніж просто напій, це — свято в келиху", — каже його авторка — фудблогерка Марія, яка поділилася ним зі своїми пыдписниками у соцмережах та у своєму блогу. Після публікації рецепту цього коктейлю відео з ним стало вірусним, оскільки в TikTok його подивилося наразі понад 3 мільйони людей.

Свою незвичайну назву коктейль отримав через червоний та зелений колір, які нагадують різдвяну омелу.

Інгредієнти для "Омели Мімози":

1 склянка свіжої журавлини

6 гілочок розмарину

1/2 склянки журавлинного соку

1/2 склянки яблучного соку

1 пляшка (750 мл) шампанського (або ігристого яблучного сидру), охолодженого

Посуд, який вам знадобиться:

Силіконова форма для кубиків льоду

Келихи для коктейлів

Як приготувати різдвяний коктейль?

1. Додайте приблизно 12 ягід журавлини у кожну форму для кубиків льоду.

2. Налийте журавлинний сік до середини, потім трохи яблучного соку. Не заповнюйте форму для льоду догори, тому що після замерзання рідина розшириться.

3. Поставте форму для льоду в холодильник на ніч.

4. Як тільки вона повністю замерзне, обережно виштовхніть кубики омели і розкладіть по коктейльних келихах.

5. Налийте зверху ігристе вино або сидр і насолоджуйтесь! Веселих свят!

#christmascocktails #christmasdrinks #mocktails #mocktailrecipe #christmasmimosa #holidaycocktail #mimosa #holidaycocktailparty #mimosaicecubes #holidayrecipe #christmasrecipe ♬ Winter @mariasmunchies Досить шампанське мундир! ❤️ Ingredients for Mistletoe Mimosas (or mocktails): * 1 cup fresh cranberries * 6 sprigs of rosemary * 1/2 cup cranberry juice коктейль * 1/2 cup app ) of Champagne** (або Sparkling Apple Cider), chilled ❄️Utensils You'll Need: * Ice Cube Mold * Коктейль glasses Як зробити цей Christmas Cocktail (або Mocktail): 1. До кошика 12 ящиків у всіх. 2. Пору шпильки juice до півдня маркера, то деякі apple juice. Щоб не витрачати м'ясо льоду, все це вгорі, тому що ліків буде expand once it's frozen. 3. Розташування ice mold in the fridge overnight. 4. Once it's completely frozen, carefully push the mistletoe cubes out, and place them в коктейль glasses. 5. Напоїть шпари wine or cider on top and enjoy! Happy holidays! #mistletoemimosa

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