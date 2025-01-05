Крем-брюле: рецепт смачного французького десерту

Крем-брюле — це класика французької кухні, яка завжди асоціюється з вишуканістю та насолодою. Хрустка карамельна скоринка та ніжний кремовий смак роблять цей десерт улюбленцем багатьох гурманів.

Завдяки простоті інгредієнтів і легкості приготування, ви можете здивувати своїх близьких, створивши справжній кулінарний шедевр у домашніх умовах, а поділилися ним на сторінці romayemets

Інгредієнти Яйця (жовтки) 7 шт. Цукор 60 г Цукор ванільний ½ ч. л Вершки 30% 350 г

Приготування

Відділіть жовтки від білків. Для крем-брюле використовуються лише жовтки. З’єднайте їх із цукром та ванільним цукром. Легкими рухами перемішайте масу вінчиком, але не збивайте. Це допоможе зберегти гладку текстуру майбутнього крему. Вершки 30% доведіть до кипіння. Для цього нагрівайте їх на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб уникнути пригорання. Як тільки вершки почнуть закипати, зніміть їх із плити. Потроху вливайте гарячі вершки у яєчну суміш, постійно перемішуючи вінчиком. Робіть це обережно, щоб жовтки не згорнулися. У результаті ви отримаєте однорідну суміш. Розлийте крем по керамічних формах. Зніміть пінку з поверхні кожної форми за допомогою ложки чи паперової серветки — це допоможе отримати ідеально рівний десерт. На дно дека налийте гарячу воду так, щоб вона покривала форми наполовину. Поставте деко з формами у розігріту до 160°C духовку. Випікайте крем-брюле 20–25 хвилин. Час залежить від розміру форм: менші випікаються швидше. Готовність перевіряйте, злегка потрусивши форму — центр повинен бути злегка желеподібним. Дістаньте форми з духовки та дайте десерту повністю охолонути за кімнатної температури. Потім поставте його у холодильник на кілька годин, щоб крем повністю застиг і набув ніжної текстури. Перед подачею посипте поверхню крему тонким шаром цукру. За допомогою газового пальника обережно розплавте цукор до утворення золотистої скоринки. Якщо у вас немає пальника, можна використати духовку з грилем, поставивши форми під нього на кілька хвилин.

Поради:

Використовуйте свіжі яйця та якісні вершки — це основа смаку.

Не збивайте жовтки, інакше крем буде занадто пухким.

Уважно слідкуйте за температурою випікання, щоб уникнути пересихання десерту.

Для карамелізації беріть дрібний цукор — він плавиться рівномірніше.

#десерт #десерти #карамель #простірецепти ♬ оригінальний звук - Рома Ємець @romayemets Крем-брюле. Рецепт приготування простого та ніжного десерту Рецепт‍ ➡️Яйця курячі(жовток)-7 шт ➡️Цукор-60 гр ➡️Цукор ванільний-1/2 ч/л. ➡️Вершки 30 %-350 гр. Приготування: Відділяємо жовтки від білків і до жовтків додаємо цукор та ванільний цукор. Перемішуємо вінчиком. Вершки 30% доводимо до кипіння. Вводимо потрохи вершки в яєчну суміш і постійно перемішуємо. Розливаємо по керамічним формам і знімаємо зайву пінку. На дно протвіня заливаємо гарячу воду. Щоб вода покрила половину форми. Випікати при 160ʼС 20-25 хв. В залежності від розміру форми. Даємо десерту охолонути. Посипаємо цукром. Робимо скоринку і смакуємо ніжним десертом. #крембрюле

Ваша кухня наповниться тонким ароматом ванілі та карамелі. Крем-брюле — це доказ того, що розкіш може бути простою. Не бійтеся експериментувати та створювати десерт, який стане родзинкою будь-якого свята чи звичайного вечора.

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