Крем-брюле з грецького йогурту: оригінальний рецепт

Іноді хочеться потішити себе ніжним і витонченим десертом, але водночас не порушувати принципи здорового харчування. Якщо ви віддаєте перевагу легким, корисним і вишуканим ласощам, то цей рецепт стане вашим улюбленим.
Крем-брюле з грецького йогурту — ідеальне поєднання кремової текстури, ніжного смаку ванілі та хрусткої карамельної скоринки. Він не містить вершків і великої кількості цукру, проте зберігає класичну чарівність французького десерту, а як його приготувати розповіли на сторінці mattsfitchef.
Грецький йогурт робить страву кориснішою, збагачує її білком, а також надає легку кислинку, яка чудово поєднується з карамелізованим топінгом. Крім того, цей варіант крем-брюле готується значно швидше та простіше, ніж традиційний, адже вам не потрібно варити крем на водяній бані чи використовувати складні техніки.
Інгредієнти
- Яйце
- 1 шт.
- Густий грецький йогурт
- 180 г
- Підсолоджувача
- 1/2 ст. л
- Ванільний екстракт
- 1/2 ч. л
- Коричневий цукор
- 1 ч. л
Приготування
- Розігрійте духовку до 165°C, щоб вона була готова до випікання.
- Якщо на поверхні йогурту утворилася водяниста рідина, акуратно видаліть її, щоб крем-брюле мав ідеальну текстуру.
- У глибокій мисці змішайте грецький йогурт, яйце, підсолоджувач і ванільний екстракт. Добре перемішайте до однорідності, щоб отримати однорідну консистенцію.
- Перелийте отриману суміш у порційні ємності (приблизно 11 см у діаметрі та об'ємом 300 мл).
- Посипте поверхню однією чайною ложкою коричневого цукру для створення карамельної скоринки.
- Випікайте в духовці 25-30 хв, доки десерт не набуде ніжної, але щільної структури.
- Перед подачею за бажанням додатково карамелізуйте верхній шар за допомогою пальника або короткого нагрівання під грилем.
Поради:
- Для яскравішого смаку можна додати трохи лимонної цедри чи щіпку кориці в йогуртову масу.
- Якщо у вас немає кухонного пальника, можна скористатися духовкою у режимі гриля, щоб отримати карамелізовану скоринку.
Цей десерт — справжня знахідка для тих, хто цінує ніжний смак, легкість у приготуванні та користь для здоров’я. Крем-брюле з грецького йогурту ідеально підійде як для вечірнього чаювання, так і для особливих моментів, коли хочеться потішити себе і своїх близьких чимось вишуканим.
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