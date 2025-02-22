Крем-брюле з грецького йогурту: оригінальний рецепт

Іноді хочеться потішити себе ніжним і витонченим десертом, але водночас не порушувати принципи здорового харчування. Якщо ви віддаєте перевагу легким, корисним і вишуканим ласощам, то цей рецепт стане вашим улюбленим.

Крем-брюле з грецького йогурту — ідеальне поєднання кремової текстури, ніжного смаку ванілі та хрусткої карамельної скоринки. Він не містить вершків і великої кількості цукру, проте зберігає класичну чарівність французького десерту, а як його приготувати розповіли на сторінці mattsfitchef.

Грецький йогурт робить страву кориснішою, збагачує її білком, а також надає легку кислинку, яка чудово поєднується з карамелізованим топінгом. Крім того, цей варіант крем-брюле готується значно швидше та простіше, ніж традиційний, адже вам не потрібно варити крем на водяній бані чи використовувати складні техніки.

Інгредієнти Яйце 1 шт. Густий грецький йогурт 180 г Підсолоджувача 1/2 ст. л Ванільний екстракт 1/2 ч. л Коричневий цукор 1 ч. л

Приготування

Розігрійте духовку до 165°C, щоб вона була готова до випікання. Якщо на поверхні йогурту утворилася водяниста рідина, акуратно видаліть її, щоб крем-брюле мав ідеальну текстуру. У глибокій мисці змішайте грецький йогурт, яйце, підсолоджувач і ванільний екстракт. Добре перемішайте до однорідності, щоб отримати однорідну консистенцію. Перелийте отриману суміш у порційні ємності (приблизно 11 см у діаметрі та об'ємом 300 мл). Посипте поверхню однією чайною ложкою коричневого цукру для створення карамельної скоринки. Випікайте в духовці 25-30 хв, доки десерт не набуде ніжної, але щільної структури. Перед подачею за бажанням додатково карамелізуйте верхній шар за допомогою пальника або короткого нагрівання під грилем.

Поради:

Для яскравішого смаку можна додати трохи лимонної цедри чи щіпку кориці в йогуртову масу.

Якщо у вас немає кухонного пальника, можна скористатися духовкою у режимі гриля, щоб отримати карамелізовану скоринку.

Цей десерт — справжня знахідка для тих, хто цінує ніжний смак, легкість у приготуванні та користь для здоров’я. Крем-брюле з грецького йогурту ідеально підійде як для вечірнього чаювання, так і для особливих моментів, коли хочеться потішити себе і своїх близьких чимось вишуканим.

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