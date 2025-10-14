Крем-карамель: рецепт десерту з французьким шармом

Крем-карамель tiktok.com_romayemets

Фудблогер Рома Ємець поділився рецептом, який можна сміливо занести до кулінарної скарбниці: мінімум інгредієнтів, максимум задоволення. А ще — секретна деталь — свіжа полунична сальса, яка додає десерту літнього настрою.

Crème Caramel — родом із Франції. Це м’який яєчно-молочний крем із шаром карамелі, який після охолодження перетворюється на рівну дзеркальну поверхню з легким глянцем. У ресторанах його подають із ледь відталою карамеллю, яка струменіє по краях та утворює золотисті смуги. Але не турбуйтеся, приготувати його вдома не складніше, ніж звичайний пудинг.

Інгредієнти

Крем

Яйця курячі 4 шт.

Цукор 80 г

Ванільний цукор або ваніль 1 ч. л

Сіль 1/5 ч. л

Молоко 400 г

Карамель

Цукор 100 г

Вода 30 г

Полунична сальса

Полуниця 200 г

Цукрова пудра 1 ч. л

М’ята

Цедра лайма чи лимона

Приготування

Почніть з основи — карамелі. Саме вона створює магічний золотий шар, який перетворює простий крем на витвір мистецтва. У сотейнику змішайте 100 г цукру і 30 г води. Поставте на середній вогонь і дочекайтеся, поки цукор повністю розчиниться. Зменште вогонь і дайте карамелі загуснути та набути бурштинового кольору — не перемішуйте лопаткою, просто обережно похитуйте сотейник. Розлийте карамель по формах, поки вона гаряча та рівномірно покриє дно. У мисці збийте яйця, цукор, ванільний цукор і сіль до однорідності, без піни. У сотейнику нагрійте молоко до кипіння, потім зніміть з вогню. Повільно вливайте гаряче молоко в яєчну суміш, постійно помішуйте. Процідіть крем через дрібне сито, щоб він став ідеально гладким і зніміть піну. На дно форми для запікання покладіть рушник і поставте на нього форми з карамеллю. Розлийте крем по формах, приблизно на дві третини. Влийте у форму киплячу воду так, щоб вона доходила до половини висоти форм. Випікайте 40 хвилин за 150°C. Після запікання охолодіть за кімнатної температури 2 години, потім накрийте плівкою та залиште у холодильнику мінімум на 10 годин. Саме цей час створює ту саму «оксамитову» текстуру. Поки крем застигає, приготуйте ароматну полуничну сальсу. Наріжте полуницю дрібними кубиками. Додайте цукрову пудру, подрібнену м’яту, цедру та трохи соку лайма.

Обережно перемішайте та залиште настоюватися у холодильнику.

Подача

Перед подачею опустіть формочки з кремом у гарячу воду на 5 секунд, обережно проведіть ножем по краях і переверніть на тарілку. Карамель рівномірно стече по боках і створить глянцеву поверхню.

Прикрасьте полуничною сальсою та кількома листочками м’яти.

Цей десерт вражає простотою, адже немає вершків і складних технік. Але у ньому є головне — баланс. Солодкість карамелі, ніжність молока, аромат ванілі та легка кислинка полуниці. Ідеальний фінал будь-якої вечері.

Крем-карамель — це не просто десерт, це ритуал ніжності. Подавайте його у прозорих креманках, доповніть ягодами, фісташками чи пелюстками їстівних квітів і ваш стіл матиме вигляд як у французькому кафе.

Простота, елегантність і легкий присмак карамелі, ось за що цей десерт люблять у всьому світі. І тепер ви можете приготувати його вдома.