Крем-суп із цвітної капусти: цікавий рецепт вершкової страви

Ця ситна та ароматна страва, здатна подарувати відчуття затишку та зігріти у прохолодний день.

Ідеальний як для обіду чи вечері, цей суп готується досить швидко, а простий склад робить його доступним навіть для кулінарів-початківців, а розповіли про його рецепт на сторінці alfiecooks. Рецепт розраховано на 4-6 порцій.

Інгредієнти Цвітна капуста 1 головка Біла цибуля 1 шт. Картопля 1 шт. Вершкове масло 1 ст. л Часник 4 зубчики Чебрець 1 ст. л Овочевий бульйон 1 л Вершки 250 мл Зелена цибуля Оливкова олія Сіль Перець

Приготування

Видаліть листя з капусти та розділіть її на суцвіття, стебло дрібно наріжте. Наріжте цибулю кубиками, а картоплю – невеликими шматочками для рівномірного приготування. Розігрійте у каструлі 1 ст. л оливкової олії на середньому вогні. Додайте вершкове масло та розтопіть його. Додайте нарізані цибулю та картоплю, приправте дрібкою солі та тушкуйте приблизно 5-10 хвилин, поки овочі не стануть м’якими та ароматними. Дрібно подрібніть часник та листя чебрецю. Додайте їх до овочів і обсмажте ще 2-3 хвилини, поки часник не почне виділяти свій аромат. Додайте суцвіття цвітної капусти (кілька шматочків залиште для подачі) до каструлі. Перемішайте та тушкуйте ще 5 хвилин, щоб капуста трохи підсмажилася та розкрила свій ніжний смак. Влийте овочевий бульйон, так щоб він повністю покрив овочі. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і варіть під кришкою 15-20 хвилин, поки цвітна капуста не стане зовсім м’якою. Додайте у каструлю вершки та перемішайте, щоб усі інгредієнти поєдналися. Перекладіть суп у блендер або скористайтеся занурювальним блендером. Збийте суп до кремової текстури. За необхідності додайте трохи більше бульйону для отримання бажаної консистенції. Приправте сіллю та перцем до свого смаку. Залишені шматочки цвітної капусти розріжте навпіл та обсмажте на сковороді до карамелізації. Це додасть страві елегантного вигляду та додаткового аромату. Розлийте суп у красиві миски. Зверху викладіть карамелізовані шматочки цвітної капусти, трохи подрібненої зеленої цибулі та кілька крапель вершків. Подавайте крем-суп із гарячими тостами з вершковим маслом або хрустким багетом.

Крем-суп із цвітної капусти – це не просто страва, а справжній витвір кулінарного мистецтва, який можна подати і як буденний обід, і як вишуканий варіант для гостей. Готуйте із задоволенням і дивуйте близьких своєю майстерністю.

Смачного!

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