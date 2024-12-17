Крем-суп із цвітної капусти: цікавий рецепт вершкової страви

Ця ситна та ароматна страва, здатна подарувати відчуття затишку та зігріти у прохолодний день.
Ідеальний як для обіду чи вечері, цей суп готується досить швидко, а простий склад робить його доступним навіть для кулінарів-початківців, а розповіли про його рецепт на сторінці alfiecooks. Рецепт розраховано на 4-6 порцій.
Інгредієнти
- Цвітна капуста
- 1 головка
- Біла цибуля
- 1 шт.
- Картопля
- 1 шт.
- Вершкове масло
- 1 ст. л
- Часник
- 4 зубчики
- Чебрець
- 1 ст. л
- Овочевий бульйон
- 1 л
- Вершки
- 250 мл
- Зелена цибуля
- Оливкова олія
- Сіль
- Перець
Приготування
- Видаліть листя з капусти та розділіть її на суцвіття, стебло дрібно наріжте.
- Наріжте цибулю кубиками, а картоплю – невеликими шматочками для рівномірного приготування.
- Розігрійте у каструлі 1 ст. л оливкової олії на середньому вогні. Додайте вершкове масло та розтопіть його.
- Додайте нарізані цибулю та картоплю, приправте дрібкою солі та тушкуйте приблизно 5-10 хвилин, поки овочі не стануть м’якими та ароматними.
- Дрібно подрібніть часник та листя чебрецю. Додайте їх до овочів і обсмажте ще 2-3 хвилини, поки часник не почне виділяти свій аромат.
- Додайте суцвіття цвітної капусти (кілька шматочків залиште для подачі) до каструлі. Перемішайте та тушкуйте ще 5 хвилин, щоб капуста трохи підсмажилася та розкрила свій ніжний смак.
- Влийте овочевий бульйон, так щоб він повністю покрив овочі. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і варіть під кришкою 15-20 хвилин, поки цвітна капуста не стане зовсім м’якою.
- Додайте у каструлю вершки та перемішайте, щоб усі інгредієнти поєдналися.
- Перекладіть суп у блендер або скористайтеся занурювальним блендером. Збийте суп до кремової текстури.
- За необхідності додайте трохи більше бульйону для отримання бажаної консистенції. Приправте сіллю та перцем до свого смаку.
- Залишені шматочки цвітної капусти розріжте навпіл та обсмажте на сковороді до карамелізації. Це додасть страві елегантного вигляду та додаткового аромату.
- Розлийте суп у красиві миски. Зверху викладіть карамелізовані шматочки цвітної капусти, трохи подрібненої зеленої цибулі та кілька крапель вершків.
- Подавайте крем-суп із гарячими тостами з вершковим маслом або хрустким багетом.
Крем-суп із цвітної капусти – це не просто страва, а справжній витвір кулінарного мистецтва, який можна подати і як буденний обід, і як вишуканий варіант для гостей. Готуйте із задоволенням і дивуйте близьких своєю майстерністю.
Смачного!
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