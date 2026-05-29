Крем-суп із порею та картоплі: рецепт страви, мов із французького бістро

Крем-суп із порею та картоплі / © Instagram

Реклама

На сторінці DieteticAesthetic розповіли про рецепт кремового супу з порею та картоплі, який легко повторити вдома навіть після довгого робочого дня.

У ньому немає вершків або великої кількості масла, але текстура все одно виходить густою та шовковистою. Секрет у правильно провареній картоплі та повільно обсмаженому пореї, які додають супу делікатної солодкості.

Інгредієнти

вершкове масло 1 ст. л

часник 3 зубчики

порей 1 шт.

картопля 4 шт.

кістковий бульйон 470 мл

сіль

перець

лавровий листок 2 шт.

чебрець 3 гілочки

Для подавання

оливкова олія

зелена цибуля чи шніт-цибуля

свіжомелений перець

Приготування

Починати варто з порею, його нарізають кільцями та обсмажують на вершковому маслі приблизно 3 хв на середньому вогні. Потім додають подрібнений часник і готують ще близько 2 хв до появи виразного аромату. Далі у каструлю відправляють нарізану картоплю, сіль, перець, лавровий лист і чебрець. Усе заливають кістковим бульйоном і доводять до кипіння. Після цього суп варто накрити кришкою та залишити на повільному вогні приблизно на 15 хв доки картопля не стане м’якою. Фінальний етап — збити суп занурювальним блендером до кремової текстури. Перед подаванням авторка рецепта радить додати трохи оливкової олії, чорного перцю та свіжої зелені.

Крем-суп із порею та картоплі — це саме той рецепт, який доводить, що найкраща їжа не завжди складна. У ньому є все, що ми так любимо, тож іноді тарілка теплого супу працює краще за будь-які корисний ритуал для здоровʼя.

Реклама

Новини партнерів