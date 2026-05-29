Крем-суп із порею та картоплі: рецепт страви, мов із французького бістро
Крем-суп із порею та картоплі — ніжний, оксамитовий та напрочуд простий у приготуванні, він давно став класикою європейської домашньої кухні. А тепер цей рецепт знову набирає популярності в соцмережах.
На сторінці DieteticAesthetic розповіли про рецепт кремового супу з порею та картоплі, який легко повторити вдома навіть після довгого робочого дня.
У ньому немає вершків або великої кількості масла, але текстура все одно виходить густою та шовковистою. Секрет у правильно провареній картоплі та повільно обсмаженому пореї, які додають супу делікатної солодкості.
Інгредієнти
вершкове масло 1 ст. л
часник 3 зубчики
порей 1 шт.
картопля 4 шт.
кістковий бульйон 470 мл
сіль
перець
лавровий листок 2 шт.
чебрець 3 гілочки
Для подавання
оливкова олія
зелена цибуля чи шніт-цибуля
свіжомелений перець
Приготування
Починати варто з порею, його нарізають кільцями та обсмажують на вершковому маслі приблизно 3 хв на середньому вогні.
Потім додають подрібнений часник і готують ще близько 2 хв до появи виразного аромату.
Далі у каструлю відправляють нарізану картоплю, сіль, перець, лавровий лист і чебрець.
Усе заливають кістковим бульйоном і доводять до кипіння.
Після цього суп варто накрити кришкою та залишити на повільному вогні приблизно на 15 хв доки картопля не стане м’якою.
Фінальний етап — збити суп занурювальним блендером до кремової текстури.
Перед подаванням авторка рецепта радить додати трохи оливкової олії, чорного перцю та свіжої зелені.
Крем-суп із порею та картоплі — це саме той рецепт, який доводить, що найкраща їжа не завжди складна. У ньому є все, що ми так любимо, тож іноді тарілка теплого супу працює краще за будь-які корисний ритуал для здоровʼя.