ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Час на прочитання
2 хв

Крем-суп із порею та картоплі: рецепт страви, мов із французького бістро

Крем-суп із порею та картоплі — ніжний, оксамитовий та напрочуд простий у приготуванні, він давно став класикою європейської домашньої кухні. А тепер цей рецепт знову набирає популярності в соцмережах.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Крем-суп із порею та картоплі

Крем-суп із порею та картоплі / © Instagram

На сторінці DieteticAesthetic розповіли про рецепт кремового супу з порею та картоплі, який легко повторити вдома навіть після довгого робочого дня.

У ньому немає вершків або великої кількості масла, але текстура все одно виходить густою та шовковистою. Секрет у правильно провареній картоплі та повільно обсмаженому пореї, які додають супу делікатної солодкості.

Інгредієнти

  • вершкове масло 1 ст. л

  • часник 3 зубчики

  • порей 1 шт.

  • картопля 4 шт.

  • кістковий бульйон 470 мл

  • сіль

  • перець

  • лавровий листок 2 шт.

  • чебрець 3 гілочки

Для подавання

  • оливкова олія

  • зелена цибуля чи шніт-цибуля

  • свіжомелений перець

Приготування

  1. Починати варто з порею, його нарізають кільцями та обсмажують на вершковому маслі приблизно 3 хв на середньому вогні.

  2. Потім додають подрібнений часник і готують ще близько 2 хв до появи виразного аромату.

  3. Далі у каструлю відправляють нарізану картоплю, сіль, перець, лавровий лист і чебрець.

  4. Усе заливають кістковим бульйоном і доводять до кипіння.

  5. Після цього суп варто накрити кришкою та залишити на повільному вогні приблизно на 15 хв доки картопля не стане м’якою.

  6. Фінальний етап — збити суп занурювальним блендером до кремової текстури.

  7. Перед подаванням авторка рецепта радить додати трохи оливкової олії, чорного перцю та свіжої зелені.

Крем-суп із порею та картоплі — це саме той рецепт, який доводить, що найкраща їжа не завжди складна. У ньому є все, що ми так любимо, тож іноді тарілка теплого супу працює краще за будь-які корисний ритуал для здоровʼя.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie