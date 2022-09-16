Крем-суп із броколі з сиром: вишуканий рецепт

Ця дуже ефектна та корисна страва містить багато білка й вітамінів. Воно чудово підійде як страва вихідного дня і навіть може подаватися до столу під час урочистого обіду чи вечері.

Про користь броколі зайвий раз казати не варто. Ця капуста дійсно дуже багата на клітковину й вітаміни. У поєднанні з сиром, який забезпечує організм білком і кальцієм, страва стає не просто смачною, а й дуже корисною.

Складники

броколі – одна велика голівка (стебла наріжте скибочками та розділіть на маленькі суцвіття – близько 6 чашок)

оливкова олія – 3 ст. л.

сіль та свіжомелений чорний перець

подрібнені пластівці червоного перцю – чверть ч. л.

вершкове масло – 2 ст. л.

нарізана кубиками цибуля – 1 шт.

подрібнений часник – 3 зубчики

нарізаний свіжий чебрець — 1 ч. л.

тертий витриманий білий сир (наприклад, чеддер) – 400 г

курячий бульйон – 4 скл.

молоко – 2 скл.

Приготування

Розкладіть броколі в один шар на деку, збризкайте оливковою олією, приправте чайною ложкою солі, чайною ложкою перцю і пластівцями червоного перцю. Запікайте броколі, доки вона не стане м'якою і злегка не підсмажиться, від 25 до 30 хвилин.

У каструлі розтопіть вершкове масло на середньому вогні, поки воно не стане злегка горіховим і підсмаженим. Додайте цибулю і пасеруйте до прозорості близько 5 хвилин. Додайте часник і чебрець та готуйте до появи аромату ще близько 1 хвилини. Приправте сіллю і перцем.

Додайте в каструлю половину смаженої броколі, потім бульйон і молоко. Доведіть до кипіння та вимкніть вогонь. За допомогою занурювального блендера збийте суміш до однорідності. Додайте решту броколі та тертий сир, поверніть на вогонь і помішуйте, доки сир повністю не розплавиться. Спробуйте і за потреби посоліть.

Подавайте суп із підсмаженими на оливковій олії часниковими грінками.

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