Кремове картопляне пюре: рецепт гарніру, який можна заморозити та розігріти перед подаванням

Якщо у вас раптово з'являються на порозі гості чи немає часу приготувати повноцінну вечерю, готовий гарнір у морозилці може полегшити завдання.

Інгредієнти картопля 2500 г вершковий сир 250 г олія 1 ст. л. сметана 150 г часниковий порошок 0,5 ч. л. мускатний горіх щіпка сіль свіжомелений чорний перець

1. Покладіть картоплю, нарізану кубиками, у велику каструлю і залийте холодною водою. Переконайтеся, що вона вкрита водою не менше ніж на 2 см.

2. Доведіть воду до кипіння на сильному вогні, потім зменште його до середнього і варіть картоплю, поки виделка не буде легко проколювати її, 20-25 хвилин.

3. Злийте картоплю в друшляк і поверніть її в каструлю. Кілька разів перемішайте, щоб картопля пропарилася в гарячій каструлі і видалила зайву вологу.

4. Додайте в каструлю вершковий сир, олію та сметану, а потім розімніть картоплю товкачем до однорідної маси. Уникайте надмірного перемішування, інакше картопля стане клейкою, але не бійтеся розминати її доти, доки вона не стане м'якою і легкою.

5. Приправте картоплю часниковим порошком, мускатним горіхом, сіллю та перцем. Перемішайте до однорідності.

6. Це картопляне пюре можна зберігати в холодильнику до двох днів, а потім розігріти в духовці за температури 180 градусів, накривши фольгою, протягом 45 хвилин або в мікрохвильовій печі з кроком в 1 хвилину, помішуючи між розігрівами. Його також можна заморозити окремими порціями. Викладіть порції по 1 склянці на пергамент і заморозьте. Після заморожування зніміть із картоплі пергамент і зберігайте у пакетах для заморожування до шести місяців. Розморозьте в холодильнику, а потім розігрійте, як зазначено вище.

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