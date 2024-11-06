Кремове картопляне пюре: рецепт гарніру, який можна заморозити та розігріти перед подаванням

Якщо у вас раптово з'являються на порозі гості чи немає часу приготувати повноцінну вечерю, готовий гарнір у морозилці може полегшити завдання.
Інгредієнти
- картопля
- 2500 г
- вершковий сир
- 250 г
- олія
- 1 ст. л.
- сметана
- 150 г
- часниковий порошок
- 0,5 ч. л.
- мускатний горіх
- щіпка
- сіль
- свіжомелений чорний перець
1. Покладіть картоплю, нарізану кубиками, у велику каструлю і залийте холодною водою. Переконайтеся, що вона вкрита водою не менше ніж на 2 см.
2. Доведіть воду до кипіння на сильному вогні, потім зменште його до середнього і варіть картоплю, поки виделка не буде легко проколювати її, 20-25 хвилин.
3. Злийте картоплю в друшляк і поверніть її в каструлю. Кілька разів перемішайте, щоб картопля пропарилася в гарячій каструлі і видалила зайву вологу.
4. Додайте в каструлю вершковий сир, олію та сметану, а потім розімніть картоплю товкачем до однорідної маси. Уникайте надмірного перемішування, інакше картопля стане клейкою, але не бійтеся розминати її доти, доки вона не стане м'якою і легкою.
5. Приправте картоплю часниковим порошком, мускатним горіхом, сіллю та перцем. Перемішайте до однорідності.
6. Це картопляне пюре можна зберігати в холодильнику до двох днів, а потім розігріти в духовці за температури 180 градусів, накривши фольгою, протягом 45 хвилин або в мікрохвильовій печі з кроком в 1 хвилину, помішуючи між розігрівами. Його також можна заморозити окремими порціями. Викладіть порції по 1 склянці на пергамент і заморозьте. Після заморожування зніміть із картоплі пергамент і зберігайте у пакетах для заморожування до шести місяців. Розморозьте в холодильнику, а потім розігрійте, як зазначено вище.
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