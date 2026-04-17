Кремовий рис з морепродуктами / © Associated Press

Рис і морепродукти давно стали класикою світової кухні, але поєднання їх у ніжному місо соусі — справжній гастрономічний хіт. Такий рецепт легко адаптувати під власний смак, адже можна обрати жасминовий чи середньозернистий рис, додати більше сиру чи вершків, і страва все одно залишиться легкою та ароматною. Важливо лише дотримуватися кількох простих кроків про які розповіли на сторінці leocoookss.

Інгредієнти Рис (середньозернистий чи жасминовий) 150 г Креветки (очищені) 150 г Мідії 100 г Цибулина 1 шт. Вершки 100–150 мл Місо паста 1 ст. л Борошно 1 ст. л Яйця 2 шт. Сир (пармезан або будь-який твердий) Зелена цибуля Сіль Перець Олія

Приготування

Відварюємо рис у пропорції 1:1, щоб він був ніжним і трохи клейким. Очищаємо креветки та мідії. Креветки нарізаємо на три частини, цибулю дрібно шаткуємо. Морепродукти солимо та перчимо до власного смаку. На пательні обсмажуємо цибулю до прозорості, додаємо 1 ст. л борошна та перемішуємо до однорідності. Вливаємо вершки, додаємо місо пасту, сіль і перець — соус стає ароматним і ніжним. Кладемо морепродукти у соус і обсмажуємо ще 2–3 хв, щоб вони зберегли соковитість. Натираємо сир, а яйця збиваємо у невеликій тарілці. У миску чи будь-яку жаростійку форму викладаємо готовий рис, додаємо яйця та зелену цибулю, зверху морепродукти у соусі та посипаємо сиром. Відправляємо у духовку на 15–20 хв розігріту до 180°C, щоб страва стала теплою, сир розплавився, а смаки поєдналися. Подаємо страву одразу у тій самій мисці ще гарячою, щоб сир був тягучим.

Кремовий рис з морепродуктами у місо соусі — це не просто вечеря, а маленький гастрономічний ритуал, який робить буденний вечір особливим.