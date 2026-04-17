Кремовий рис з морепродуктами у місо соусі — рецепт страви, яка вражає смаком і має ресторанний вигляд
Лише уявіть, ніжний кремовий рис, соковиті креветки та мідії, ароматна цибуля й вершковий місо соус, все це подається просто в одній мисці. Це не тільки зручно, а й красиво — ідеальний варіант для вечері з друзями чи романтичного вечора вдома.
Рис і морепродукти давно стали класикою світової кухні, але поєднання їх у ніжному місо соусі — справжній гастрономічний хіт. Такий рецепт легко адаптувати під власний смак, адже можна обрати жасминовий чи середньозернистий рис, додати більше сиру чи вершків, і страва все одно залишиться легкою та ароматною. Важливо лише дотримуватися кількох простих кроків про які розповіли на сторінці leocoookss.
Інгредієнти
- Рис (середньозернистий чи жасминовий)
- 150 г
- Креветки (очищені)
- 150 г
- Мідії
- 100 г
- Цибулина
- 1 шт.
- Вершки
- 100–150 мл
- Місо паста
- 1 ст. л
- Борошно
- 1 ст. л
- Яйця
- 2 шт.
- Сир (пармезан або будь-який твердий)
-
- Зелена цибуля
-
- Сіль
-
- Перець
-
- Олія
-
Приготування
Відварюємо рис у пропорції 1:1, щоб він був ніжним і трохи клейким.
Очищаємо креветки та мідії.
Креветки нарізаємо на три частини, цибулю дрібно шаткуємо.
Морепродукти солимо та перчимо до власного смаку.
На пательні обсмажуємо цибулю до прозорості, додаємо 1 ст. л борошна та перемішуємо до однорідності.
Вливаємо вершки, додаємо місо пасту, сіль і перець — соус стає ароматним і ніжним.
Кладемо морепродукти у соус і обсмажуємо ще 2–3 хв, щоб вони зберегли соковитість.
Натираємо сир, а яйця збиваємо у невеликій тарілці.
У миску чи будь-яку жаростійку форму викладаємо готовий рис, додаємо яйця та зелену цибулю, зверху морепродукти у соусі та посипаємо сиром.
Відправляємо у духовку на 15–20 хв розігріту до 180°C, щоб страва стала теплою, сир розплавився, а смаки поєдналися.
Подаємо страву одразу у тій самій мисці ще гарячою, щоб сир був тягучим.
Кремовий рис з морепродуктами у місо соусі — це не просто вечеря, а маленький гастрономічний ритуал, який робить буденний вечір особливим.