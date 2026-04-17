ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
2 хв

Кремовий рис з морепродуктами у місо соусі — рецепт страви, яка вражає смаком і має ресторанний вигляд

Лише уявіть, ніжний кремовий рис, соковиті креветки та мідії, ароматна цибуля й вершковий місо соус, все це подається просто в одній мисці. Це не тільки зручно, а й красиво — ідеальний варіант для вечері з друзями чи романтичного вечора вдома.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
145 ккал
Кремовий рис з морепродуктами / © Associated Press

Рис і морепродукти давно стали класикою світової кухні, але поєднання їх у ніжному місо соусі — справжній гастрономічний хіт. Такий рецепт легко адаптувати під власний смак, адже можна обрати жасминовий чи середньозернистий рис, додати більше сиру чи вершків, і страва все одно залишиться легкою та ароматною. Важливо лише дотримуватися кількох простих кроків про які розповіли на сторінці leocoookss.

Інгредієнти

Рис (середньозернистий чи жасминовий)
150 г
Креветки (очищені)
150 г
Мідії
100 г
Цибулина
1 шт.
Вершки
100–150 мл
Місо паста
1 ст. л
Борошно
1 ст. л
Яйця
2 шт.
Сир (пармезан або будь-який твердий)
Зелена цибуля
Сіль
Перець
Олія

Приготування

  1. Відварюємо рис у пропорції 1:1, щоб він був ніжним і трохи клейким.

  2. Очищаємо креветки та мідії.

  3. Креветки нарізаємо на три частини, цибулю дрібно шаткуємо.

  4. Морепродукти солимо та перчимо до власного смаку.

  5. На пательні обсмажуємо цибулю до прозорості, додаємо 1 ст. л борошна та перемішуємо до однорідності.

  6. Вливаємо вершки, додаємо місо пасту, сіль і перець — соус стає ароматним і ніжним.

  7. Кладемо морепродукти у соус і обсмажуємо ще 2–3 хв, щоб вони зберегли соковитість.

  8. Натираємо сир, а яйця збиваємо у невеликій тарілці.

  9. У миску чи будь-яку жаростійку форму викладаємо готовий рис, додаємо яйця та зелену цибулю, зверху морепродукти у соусі та посипаємо сиром.

  10. Відправляємо у духовку на 15–20 хв розігріту до 180°C, щоб страва стала теплою, сир розплавився, а смаки поєдналися.

  11. Подаємо страву одразу у тій самій мисці ще гарячою, щоб сир був тягучим.

Кремовий рис з морепродуктами у місо соусі instagram.com/leocoookss / © Instagram

Кремовий рис з морепродуктами у місо соусі — це не просто вечеря, а маленький гастрономічний ритуал, який робить буденний вечір особливим.

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie