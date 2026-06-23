Кремовий салат із молодої капусти: літній рецепт

Кремовий салат із молодої капусти instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Реклама

Літня кухня — це прості продукти, свіжі смаки та рецепти, які не потребують багато часу на приготування. Саме тому салати щороку повертаються до списку фаворитів.

Один із таких рецептів — кремовий салат із молодої капусти від фудблогерки Ольги Рябенко. Хрустка капуста, соковита редиска, солодкувата морква та насичений соус на основі грецького йогурту створюють поєднання, яке може легко конкурувати з популярними ресторанними салатами.

Інгредієнти

Для салату

молода капуста

морква

редиска

Для кремового соусу

грецький йогурт — 250 г

майонез — 2 ст. л

гірчиця — 1 ст. л

лимонний сік — 1 ст. л

сіль

перець

цукор

часник — 1 зубчик

дрібно нарізаний кріп — 2 ст. л

Кремовий салат із молодої капусти instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготування

Молоду капусту дуже тонко нашаткуйте. Моркву натріть на терці. Редиску наріжте тонкими кружальцями чи півкільцями. Окремо приготуйте соус, для цього змішайте грецький йогурт, майонез, гірчицю, лимонний сік, подрібнений часник і кріп. Додайте сіль, перець та дрібку цукру до свого смаку. Готовий соус додайте до овочів і ретельно перемішайте, щоб він рівномірно огорнув кожен шматочок. Після цього поставте салат у холодильник на 15–20 хв.

Поради

Ольга Рябенко радить перед змішуванням трохи пом’яти нашатковану капусту руками разом із невеликою кількістю солі. Цей простий лайфгак допомагає зробити текстуру ще ніжнішою, а салат соковитішим.

Реклама

Кремовий салат із молодої капусти поєднує свіжість сезонних овочів, ніжність йогуртового соусу та приємний хрускіт кожного шматочка. Ідеальний як самостійна легка страва, гарнір до м’яса чи риби, або доповнення до літнього пікніка.

Новини партнерів