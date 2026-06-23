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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
2 хв

Кремовий салат із молодої капусти: літній рецепт

Молода капуста часто залишається у тіні яскравіших сезонних овочів, але варто лише додати до неї ніжний кремовий соус, трохи редиски та моркви, і звичайний салат перетворюється на справжній хіт літнього меню.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Кремовий салат із молодої капусти instagram.com/olga_riabenko_

Кремовий салат із молодої капусти instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Літня кухня — це прості продукти, свіжі смаки та рецепти, які не потребують багато часу на приготування. Саме тому салати щороку повертаються до списку фаворитів.

Один із таких рецептів — кремовий салат із молодої капусти від фудблогерки Ольги Рябенко. Хрустка капуста, соковита редиска, солодкувата морква та насичений соус на основі грецького йогурту створюють поєднання, яке може легко конкурувати з популярними ресторанними салатами.

Інгредієнти

Для салату

  • молода капуста

  • морква

  • редиска

Для кремового соусу

  • грецький йогурт — 250 г

  • майонез — 2 ст. л

  • гірчиця — 1 ст. л

  • лимонний сік — 1 ст. л

  • сіль

  • перець

  • цукор

  • часник — 1 зубчик

  • дрібно нарізаний кріп — 2 ст. л

Кремовий салат із молодої капусти instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Кремовий салат із молодої капусти instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготування

  1. Молоду капусту дуже тонко нашаткуйте.

  2. Моркву натріть на терці.

  3. Редиску наріжте тонкими кружальцями чи півкільцями.

  4. Окремо приготуйте соус, для цього змішайте грецький йогурт, майонез, гірчицю, лимонний сік, подрібнений часник і кріп.

  5. Додайте сіль, перець та дрібку цукру до свого смаку.

  6. Готовий соус додайте до овочів і ретельно перемішайте, щоб він рівномірно огорнув кожен шматочок.

  7. Після цього поставте салат у холодильник на 15–20 хв.

Поради

Ольга Рябенко радить перед змішуванням трохи пом’яти нашатковану капусту руками разом із невеликою кількістю солі. Цей простий лайфгак допомагає зробити текстуру ще ніжнішою, а салат соковитішим.

Кремовий салат із молодої капусти поєднує свіжість сезонних овочів, ніжність йогуртового соусу та приємний хрускіт кожного шматочка. Ідеальний як самостійна легка страва, гарнір до м’яса чи риби, або доповнення до літнього пікніка.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
102
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