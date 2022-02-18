Млинці креп сюзетт — французька класика: рецепт від Євгена Клопотенка

Якщо ви хочете відчути романтичну атмосферу французького кафе, у вас є ідеальний спосіб — приготуйте надзвичайно простий і смачний французький десерт просто у себе на кухні.

Швидко і просто. Для цього нам знадобляться звичайні млинці, апельсин, цукор, коньяк і трохи вогню. І саме останній додасть цій страві божественного смаку, який легко може звести з розуму.

Час підготування — 15 хвилин

Час приготування — 10 хвилин

Інгредієнти:

борошно — 130 г

молоко — 340 мл

яйця — 2 шт.

соняшникова олія (і додатково для смаження) — 2 ст. л.

цукор — 2 ст. л.

сіль — 1 щіпка

Для соусу:

апельсин сік і цедра великого апельсина — 1 шт.

цукор — 2 ст. л.

коньяк — 3 ст. л.

Приготування:

Приготуйте млинці. Борошно просійте. Змішайте в мисці яйце, сіль, цукор, рослинну олію і перемішайте віничком до однорідного стану. Додайте борошно і добре перемішайте. Влийте молоко невеликими порціями і добре перемішайте. Сковорідку змастіть невеликою кількістю рослинної олії, за допомогою ополоника вилийте тісто на сковорідку і розподіліть його по всій поверхні, нахиляючи сковорідку з боку в бік. Випікайте 1 хвилину, потім переверніть на інший бік і випікайте ще одну хвилину. Готові млинці викладіть на тарілку.

Креп сюзетт / klopotenko.com

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Апельсин добре промийте і зніміть з нього тонку цедру за допомогою ножа або економки. Вичавіть сік апельсина і налийте його на чисту сковорідку. Додайте цедру і цукор, нагрійте до кипіння, щоб сік почав трохи упарюватися. Млинці складіть вчетверо у вигляді трикутників і викладіть на сковорідку з апельсиновим сиропом.

Креп сюзетт / klopotenko.com

Тушкуйте млинці в сиропі протягом хвилини з кожного боку. Перевертайте їх за допомогою лопатки.

Креп сюзетт / klopotenko.com

Влийте на сковорідку коньяк і запаліть його за допомогою сірника або запальнички. Будьте максимально обережними, коньяк дуже швидко спалахує. Не рекомендую вам підпалювати сковорідку з коньяком у безпосередній близькості від вогненебезпечних штор і в легкозаймистому одязі з довгим рукавом. Але не варто боятися цього процесу. Всього кілька секунд і алкоголь випарується, залишивши приємний післясмак. Викладіть млинці на тарілку. За бажання доповніть десерт кулькою вершкового пломбіру.

Креп сюзетт / klopotenko.com

Готувати — це просто!

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