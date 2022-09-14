Креветки в горщику: дуже проста страва, яку любила королева Єлизавета II

Ця страва вважається простою і доступною, навіть простонародною. Колись вона була в повсякденному меню англійських моряків.
Колишній шефкухар королеви Єлизавети II Даррен Макгрейді, який багато років працював на палацовій кухні і супроводжував Її Величність у кількох турах, стверджує, що королева особливо любила креветки "моркам-бей" у горщиках на тостах. Ці креветки маринувалися у пряному маслі, а потім королева їла їх із теплими тостами.
Приготувати таку страву легко. Для цього обирайте найпростіші дрібні очищені креветки. Не забувайте, що хоча ця страва і була улюбленою у королеви, за походженням вона не таке й благородна.
Складники
- вершкове масло – 100 г
- каєнський перець – щіпка
- натертий мускатний горіх – на кінчику ножа
- креветки – 350 г
- лимон – кілька часточок для подавання
Приготування
Розтопіть масло, додайте туди приправи і трохи прогрійте в ньому креветки. Потім вийміть їх, розкладіть до маленьких формочок або горщиків і дайте охолонути, після чого поставте їх до холодильника на 20 хвилин, щоб остаточно застигли.
Знову трохи розігрійте масло, якщо воно застигло, і залийте ним креветки у формах. Поставте все до холодильника на ніч.
Королева їла креветки в олії на теплих тостах, ви можете наслідувати її приклад або підсмажити для подавання хліб на оливковій олії.
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