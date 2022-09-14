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Креветки в горщику: дуже проста страва, яку любила королева Єлизавета II

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Креветки в горщику: дуже проста страва, яку любила королева Єлизавета II

Фото: Credits

Ця страва вважається простою і доступною, навіть простонародною. Колись вона була в повсякденному меню англійських моряків.

Колишній шефкухар королеви Єлизавети II Даррен Макгрейді, який багато років працював на палацовій кухні і супроводжував Її Величність у кількох турах, стверджує, що королева особливо любила креветки "моркам-бей" у горщиках на тостах. Ці креветки маринувалися у пряному маслі, а потім королева їла їх із теплими тостами.

Приготувати таку страву легко. Для цього обирайте найпростіші дрібні очищені креветки. Не забувайте, що хоча ця страва і була улюбленою у королеви, за походженням вона не таке й благородна.

Складники

  • вершкове масло – 100 г
  • каєнський перець – щіпка
  • натертий мускатний горіх – на кінчику ножа
  • креветки – 350 г
  • лимон – кілька часточок для подавання

Приготування

Розтопіть масло, додайте туди приправи і трохи прогрійте в ньому креветки. Потім вийміть їх, розкладіть до маленьких формочок або горщиків і дайте охолонути, після чого поставте їх до холодильника на 20 хвилин, щоб остаточно застигли.

Знову трохи розігрійте масло, якщо воно застигло, і залийте ним креветки у формах. Поставте все до холодильника на ніч.

Королева їла креветки в олії на теплих тостах, ви можете наслідувати її приклад або підсмажити для подавання хліб на оливковій олії.

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