Креветки в соусі теріякі: рецепт для романтичної вечері

Коли, як не в День святого Валентина, дивувати своїх коханих, до того ж дивувати не лише подарунками, а й новими смачними стравами.

Креветки в соусі теріякі начебто спеціально призначені для такого особливого дня, тому що до складу цієї страви входять продукти-афродизіаки. Поєднання креветок, вина, кунжутної олії, імбиру та часнику, які знаходяться у списку афродизіаків далеко не на останньому місці, подарує вам не лише нові смакові відчуття, але й може стати прологом незабутнього побачення.

Інгредієнти:

500 г креветок

30 г імбиру

2 зубки часнику

150 мл сухого білого вина

50 мл соусу теріякі

25 мл води

1 чайна ложка кунжутної олії

1 чайна ложка цукру

0,5 чайної ложки крохмалю

Приготування

Креветки очистити та вимити.

Вино довести до кипіння, проварити кілька хвилин, влити соус теріякі та кунжутну олію, додати натертий на дрібній тертці імбир, подрібнений часник і цукор, та томити на повільному вогні ще 3 хвилини.

Креветки залити злегка охолодженим соусом і залишити маринуватися при кімнатній температурі на 15-20 хвилин.

Підготовлені креветки разом із маринадом покласти на сковороду і тушкувати 3-5 хвилин, після чого креветки вийняти, а соус загустити, додавши розведений у воді крохмаль.

На замітку

Щоби збільшити кількість афродизіаків у готовій страві, притрусіть її при подаванні кунжутом.

Для особливої пікантності та гостроти додайте до соусу перець чилі.

Легку кислинку та цитрусову нотку маринадові додадуть лимонний та апельсиновий сік і натерта на дрібній тертці цедра.

Любителі екзотики можуть готувати соус із додаванням подрібненого ананаса.

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