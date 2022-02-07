Креветки в соусі теріякі: рецепт для романтичної вечері

Коли, як не в День святого Валентина, дивувати своїх коханих, до того ж дивувати не лише подарунками, а й новими смачними стравами.
Креветки в соусі теріякі начебто спеціально призначені для такого особливого дня, тому що до складу цієї страви входять продукти-афродизіаки. Поєднання креветок, вина, кунжутної олії, імбиру та часнику, які знаходяться у списку афродизіаків далеко не на останньому місці, подарує вам не лише нові смакові відчуття, але й може стати прологом незабутнього побачення.
Інгредієнти:
- 500 г креветок
- 30 г імбиру
- 2 зубки часнику
- 150 мл сухого білого вина
- 50 мл соусу теріякі
- 25 мл води
- 1 чайна ложка кунжутної олії
- 1 чайна ложка цукру
- 0,5 чайної ложки крохмалю
Приготування
Креветки очистити та вимити.
Вино довести до кипіння, проварити кілька хвилин, влити соус теріякі та кунжутну олію, додати натертий на дрібній тертці імбир, подрібнений часник і цукор, та томити на повільному вогні ще 3 хвилини.
Креветки залити злегка охолодженим соусом і залишити маринуватися при кімнатній температурі на 15-20 хвилин.
Підготовлені креветки разом із маринадом покласти на сковороду і тушкувати 3-5 хвилин, після чого креветки вийняти, а соус загустити, додавши розведений у воді крохмаль.
На замітку
Щоби збільшити кількість афродизіаків у готовій страві, притрусіть її при подаванні кунжутом.
Для особливої пікантності та гостроти додайте до соусу перець чилі.
Легку кислинку та цитрусову нотку маринадові додадуть лимонний та апельсиновий сік і натерта на дрібній тертці цедра.
Любителі екзотики можуть готувати соус із додаванням подрібненого ананаса.
Читайте також: