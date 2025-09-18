Креветки Саганакі: рецепт грецької закуски

Креветки Саганакі instagram.com_evgeniakarpa / © Instagram

Ця страва проста у приготуванні, але водночас елегантна та вишукана. Рецепт, про який розповіли на сторінці evgeniakarpa, подарує вам справжній вибух смаків: ніжні креветки у густому томатному соусі з вином, ароматом орегано та часником, а завершальною нотою стане пікантна фета та свіжий тим’ян.

Інгредієнти

Креветки

Сирі креветки 500 г

Часник 3 зубчики

Оливкова олія 3–4 ст. л

Сіль

Чорний мелений перець

Сік половини лимона

Соус

Цибуля 1 шт.

Консервовані томати у власному соку 400 г

Сухе біле вино 100 мл

Цукор 1 ст. л

Сушений орегано

Сіль

Сир фета 100 г

Свіжий тім’ян

Приготування

У мисці змішайте креветки з подрібненим часником, оливковою олією, соком лимона, сіллю та перцем. Дайте настоятися 10–15 хв. На розігрітій пательні обсмажте креветки 1–2 хв до легкого рум’янцю. Вийміть і відкладіть. На тій самій пательні обсмажте цибулю до золотистості. Додайте подрібнені томати, вино, цукор та спеції. Уваріть соус 7–10 хв, щоб він став густішим. Поверніть креветки у соус, злегка прогрійте, а зверху присипте фетою та свіжим тим’яном. Подавайте гарячими — смакуйте зі свіжим хлібом, спагеті чи хрусткими паличками з тіста філо

Приготування хрустиків із тіста Філо

Лист тіста змастіть збитим яйцем.

Складіть удвічі, знову змастіть яйцем.

Посипте сумішшю насіння (кунжут, льон, гарбузове насіння).

Випікайте у духовці за 200°C приблизно 5–6 хв до золотистої скоринки.

Поради

Якщо ви не вживаєте алкоголь, замініть вино курячим або овочевим бульйоном.

Справжнього середземноморського смаку додасть дрібка сушеного базиліку або чилі для легенької гостроти.

Ця страва ідеально підходить для вечері з келихом білого вина, романтичного побачення чи зустрічі з друзями. Вона поєднує простоту приготування та ресторанний рівень смаку. А головне, дозволяє відчути частинку Греції просто у вас на кухні.