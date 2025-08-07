Крокети з баклажанів: рецепт овочевої закуски

Це розкішна альтернатива класичним крокетам, яка точно підкорить вас з першого шматочка. Фудблогер Eric Lahuerta поділився рецептом у своєму Instagram.

Пармезан (можна замінити на твердий сир) 100 г

Розігрійте духовку до 250°C. Покладіть баклажани на деко та запікайте 40 хв, доки вони не стануть м’якими всередині. Потім остудіть і зніміть шкірку.

У сотейнику розтопіть вершкове масло. Додайте борошно та обсмажуйте 5 хв на середньому вогні, борошно повинно набути золотистого кольору та приємного горіхового аромату.

Поступово вливайте гаряче молоко, безперервно помішуйте. Варіть до загущення та у вас вийде густа, ніжна соусоподібна маса.

Наріжте запечений м’якуш баклажанів смужками чи подрібніть блендером, але не до пюре, та додайте до бешамелі. Перемішайте та тушкуйте ще 10 хв.

Натріть пармезан безпосередньо у масу та перемішайте. Посоліть, поперчіть до свого смаку.

Викладіть масу у форму, наприклад глибоку тарілку чи лоток, накрийте плівкою та поставте у холодильник щонайменше на 12 годин. Ідеально — на ніч.

З охолодженої маси сформуйте кульки чи невеликі палички. Обваляйте їх у борошні, потім в яйці та сухарях.