Крокети з баклажанів: рецепт овочевої закуски
Якщо ви шукаєте незвичайну, але водночас витончену овочеву закуску, крокети з баклажанів стануть справжнім відкриттям. Вони поєднують у собі насичений смак запечених овочів, вершкову ніжність бешамель і солонуватий акцент сиру пармезан.
Це розкішна альтернатива класичним крокетам, яка точно підкорить вас з першого шматочка. Фудблогер Eric Lahuerta поділився рецептом у своєму Instagram.
Інгредієнти
- Баклажани
- 4 шт.
- Вершкове масло
- 120 г
- Борошно
- 120 г
- Молоко
- 1 л
- Пармезан (можна замінити на твердий сир)
- 100 г
- Сіль
-
- Чорний перець
-
- Олія
-
- Яйця
-
- Борошно
-
- Панірувальні сухарі
-
Приготування
Розігрійте духовку до 250°C. Покладіть баклажани на деко та запікайте 40 хв, доки вони не стануть м’якими всередині. Потім остудіть і зніміть шкірку.
У сотейнику розтопіть вершкове масло. Додайте борошно та обсмажуйте 5 хв на середньому вогні, борошно повинно набути золотистого кольору та приємного горіхового аромату.
Поступово вливайте гаряче молоко, безперервно помішуйте. Варіть до загущення та у вас вийде густа, ніжна соусоподібна маса.
Наріжте запечений м’якуш баклажанів смужками чи подрібніть блендером, але не до пюре, та додайте до бешамелі. Перемішайте та тушкуйте ще 10 хв.
Натріть пармезан безпосередньо у масу та перемішайте. Посоліть, поперчіть до свого смаку.
Викладіть масу у форму, наприклад глибоку тарілку чи лоток, накрийте плівкою та поставте у холодильник щонайменше на 12 годин. Ідеально — на ніч.
З охолодженої маси сформуйте кульки чи невеликі палички. Обваляйте їх у борошні, потім в яйці та сухарях.
У глибокій сковороді чи фритюрі обсмажте крокети до золотистої скоринки. Викладайте на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Подача
З соусом айолі, грецьким йогуртом або соусом зі свіжих томатів
Як закуску до вина чи ігристого
У вигляді тапас — маленьких іспанських закусок
На пікнік
Порада
Якщо ви хочете полегшити страву, запечіть крокети у духовці за температури 200°C протягом 20–25 хв. Не забудьте змастити їх олією перед випіканням, щоб утворилася хрустка скоринка.
Баклажани багаті на клітковину та антиоксиданти, а пармезан — чудове джерело кальцію. Ці крокети — смачне поєднання користі та задоволення, тож спробуйте приготувати їх вже цього тижня.
Смачного!