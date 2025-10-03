Крокети з запеченої курки: рецепт неймовірно смачної страви

Сьогодні ми ділимося рецептом крокетів із запеченої курки, фудблогера Eric Lahuerta, які мають неймовірно насичений смак завдяки використанню ароматної домашньої засмажки, вершкової основи та золотистого панірування.

Курку добре вимийте та обсушіть. Усередину покладіть половину лимона та кілька гілочок розмарину.

Зовні натріть сіллю та перцем, полийте оливковою олією.

Викладіть у форму для запікання, налийте на дно трохи води та поставте у розігріту до 200°C духовку на 1 годину.

Коли м’ясо приготується, охолодіть, відокремте від кісток і дрібно подрібніть разом із хрусткою шкіркою.

У каструлі розтопіть вершкове масло, додайте борошно та готуйте 4–5 хв на середньому вогні, постійно помішуйте.

Поступово вливайте молоко, збивайте вінчиком, щоб уникнути грудочок. Має вийти густий, гладкий соус бешамель.

Додайте подрібнену курку, карамелізовану цибулю та кілька ложок соку, який залишився після запікання.

Тушкуйте ще 8–10 хв на слабкому вогні до кремової консистенції. За потреби додайте сіль і перець.

Викладіть масу на велику форму чи деко, розрівняйте та накрийте плівкою.

Залиште у холодильнику на 10–12 годин, це дозволить сформувати щільну текстуру.

З охолодженої маси сформуйте невеликі кульки чи овальні крокети.

Обваляйте спочатку у борошні, потім у збитому яйці та зрештою в сухарях.