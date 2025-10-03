- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 136
- Час на прочитання
- 2 хв
Крокети з запеченої курки: рецепт неймовірно смачної страви
Крокети з курки — страва, яка давно завоювала серця гурманів у всьому світі. В Іспанії їх готують майже у кожному домі, хрусткі зовні та ніжні всередині, вони підходять і як закуска до вечірки, і як основна страва для сімейної вечері.
Сьогодні ми ділимося рецептом крокетів із запеченої курки, фудблогера Eric Lahuerta, які мають неймовірно насичений смак завдяки використанню ароматної домашньої засмажки, вершкової основи та золотистого панірування.
Інгредієнти
Курка
Курка 1 шт.
Оливкова олія 2–3 ст. л
Лимон 1 шт.
Свіжий розмарин 1 гілочка
Сіль
Перець
Вода 150 мл
Начинка крокетів
Вершкове масло 200 г
Борошно 200 г
Молоко 2 л
Карамелізована цибуля 30 г
Сік із запікання курки
Сіль
Перець
Панірування
Борошно
Яйце
Панірувальні сухарі
Оливкова олія
Приготування
Курку добре вимийте та обсушіть. Усередину покладіть половину лимона та кілька гілочок розмарину.
Зовні натріть сіллю та перцем, полийте оливковою олією.
Викладіть у форму для запікання, налийте на дно трохи води та поставте у розігріту до 200°C духовку на 1 годину.
Коли м’ясо приготується, охолодіть, відокремте від кісток і дрібно подрібніть разом із хрусткою шкіркою.
У каструлі розтопіть вершкове масло, додайте борошно та готуйте 4–5 хв на середньому вогні, постійно помішуйте.
Поступово вливайте молоко, збивайте вінчиком, щоб уникнути грудочок. Має вийти густий, гладкий соус бешамель.
Додайте подрібнену курку, карамелізовану цибулю та кілька ложок соку, який залишився після запікання.
Тушкуйте ще 8–10 хв на слабкому вогні до кремової консистенції. За потреби додайте сіль і перець.
Викладіть масу на велику форму чи деко, розрівняйте та накрийте плівкою.
Залиште у холодильнику на 10–12 годин, це дозволить сформувати щільну текстуру.
З охолодженої маси сформуйте невеликі кульки чи овальні крокети.
Обваляйте спочатку у борошні, потім у збитому яйці та зрештою в сухарях.
Обсмажте у глибокій сковороді чи фритюрі до золотистої скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Поради
Якщо хочете зробити закуску легшою, запікайте крокети у духовці за 190°C протягом 20 хв замість смаження у фритюрі.
Для інтенсивного смаку можна додати у масу тертий пармезан або мускатний горіх.
Крокети чудово заморожуються, просто сформуйте, запаніруйте та заморозьте, а перед подачею підсмажте чи запечіть.
Крокети з курки — це гармонія хрусткої скоринки та ніжної начинки. Вони ідеальні для вечірок, святкового столу чи просто як ситна сімейна вечеря. Спробуйте приготувати і ви переконаєтеся, що ця класика іспанської кухні заслуговує на почесне місце у вашому кулінарному записнику.