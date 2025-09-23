Кролик у сметані: рецепт ніжного мʼяса

Кролик у сметані / © Credits

Реклама

Однак часто господині скаржаться, що м’ясо виходить сухим, жорстким або втрачає смак. Секрет же полягає у правильному способі приготування. І один із найкращих — тушкування кролика у сметані. Сметанний соус робить м’ясо ніжним, соковитим та ароматним, а додавання спецій та грибів надає страві глибокого, вишуканого смаку, про це розповіла фудблогерка Ольга Рябенко.

Інгредієнти Кролятина 600–800 г Борошно 120 г Сіль 1 ст. л Чорний перець ½ ст. л Мускатний горіх 1 ч. л Розмарин сушений 1 ч. л Вершкове масло 40 г Часник 4 зубчики Цибуля 1 шт. Гриби (гливи чи печериці) 350 г Гірчиця 1 ст. л Сметана 3 ст. л Вода Свіжий чебрець або петрушка

Приготування

Якщо у вас цілий кролик, розділіть його на частини. Ретельно промийте та обсушіть серветкою. У мисці змішайте борошно з сіллю, перцем, мускатним горіхом і розмарином. Обваляйте шматочки м’яса в ароматному борошні. На сковороді розтопіть вершкове масло. Обсмажте кролика до золотистої скоринки. Перекладіть мʼясо на тарілку. У тій самій сковороді підсмажте подрібнений часник і цибулю до прозорості. Додайте гриби, трохи посоліть і обсмажте до рум’яного кольору. Поверніть мʼясо у сковорідку. Залийте водою так, щоб рідина покривала шматочки. Додайте спеції до свого смаку, накрийте кришкою та тушкуйте близько 40 хв на середньому вогні. Введіть гірчицю та сметану, добре перемішайте та доваріть ще 5 хв на слабкому вогні. Прикрасьте свіжим чебрецем або петрушкою. Страва чудово смакує з картопляним пюре, рисом чи гречкою.

Якщо ви хочете здивувати родину чи гостей, приготуйте кролика у сметані. Це страва, яка доводить, що корисне може бути ще й неймовірно смачним.