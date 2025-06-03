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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Кролик у сметані: рецепт розкішної гарячої страви

Кролик — це не лише смачно, а й дуже корисно.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
163 ккал
Кролик у сметані

Кролик у сметані / © Credits

М'ясо кролика чудово поєднується зі сметаною, яка надає страві м'якості та соковитості. Страва прикрасить будь-який святковий стіл.

Інгредієнти

кролик
1,7 кг
цибуля ріпчаста
2 шт.
сметана 20-25%
200 г
молоко
100 мл
вода
1, 5 скл.
борошно
вершкове масло
олія
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. У кролика видаліть жир, плівки, нирки та легені.

  2. Розріжте на порційні шматочки, помийте, залийте холодною водою і залиште на 30 хвилин, потім обсушіть паперовим рушником.

  3. У борошно додайте сіль, перець чорний мелений, перемішайте.

  4. Обваляйте кожен шматочок кролика в борошні і обсмажте на сковороді з вершковим маслом із двох боків до золотистої скоринки.

  5. Викладіть у каструлю.

  6. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.

  7. На розігрітій сковороді з олією обсмажте цибулю до м'якості, потім викладіть на м'ясо.

  8. Сметану з'єднайте з молоком, влийте одну склянку теплої води, перемішайте віничком і залийте кролика.

  9. Тушкуйте на повільному вогні, під закритою кришкою, одну годину, потім влийте ще 0,5 склянки води, посоліть до смаку і тушкуйте ще одну годину.

  10. Дайте настоятися страві 20-30 хвилин.

Поради:

  • Каструлю використовуйте з товстим дном.

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Дата публікації
Кількість переглядів
126
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