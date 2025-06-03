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Кролик у сметані: рецепт розкішної гарячої страви
Кролик — це не лише смачно, а й дуже корисно.
М'ясо кролика чудово поєднується зі сметаною, яка надає страві м'якості та соковитості. Страва прикрасить будь-який святковий стіл.
Інгредієнти
- кролик
- 1,7 кг
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- сметана 20-25%
- 200 г
- молоко
- 100 мл
- вода
- 1, 5 скл.
- борошно
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- вершкове масло
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- олія
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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У кролика видаліть жир, плівки, нирки та легені.
Розріжте на порційні шматочки, помийте, залийте холодною водою і залиште на 30 хвилин, потім обсушіть паперовим рушником.
У борошно додайте сіль, перець чорний мелений, перемішайте.
Обваляйте кожен шматочок кролика в борошні і обсмажте на сковороді з вершковим маслом із двох боків до золотистої скоринки.
Викладіть у каструлю.
Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
На розігрітій сковороді з олією обсмажте цибулю до м'якості, потім викладіть на м'ясо.
Сметану з'єднайте з молоком, влийте одну склянку теплої води, перемішайте віничком і залийте кролика.
Тушкуйте на повільному вогні, під закритою кришкою, одну годину, потім влийте ще 0,5 склянки води, посоліть до смаку і тушкуйте ще одну годину.
Дайте настоятися страві 20-30 хвилин.
Поради:
Каструлю використовуйте з товстим дном.