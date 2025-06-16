Круасан з курячою котлетою: рецепт смачного бутерброда

Круасан з курячою котлетою / © Credits

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Такий сендвіч ідеально підходить для неквапливого сніданку, бранчу чи навіть перекушування. А головне — приготувати його набагато простіше, ніж здається. На сторінці Tasty Stories розповіли про рецепт смачної страви, яка подарує вам гастрономічну насолоду та точно стане улюбленою серед усіх домашніх рецептів.

Класичні круасани зазвичай асоціюються з солодкими начинками, однак у французькій кухні давно існує традиція готувати їх і з солоними наповненнями — сиром, шинкою, лососем, овочами. Поєднання хрумкого тіста, соковитої начинки та свіжих овочів створює гармонійний, збалансований смак.

Інгредієнти готові круасани (заморожені чи свіжі) 6 шт. куряче філе 400–500 г сир скибочками 6 шт. мариновані огірки 2 шт. помідор (великий, стиглий) 1 шт. авокадо 1 шт. оцет (яблучний чи винний) 2 ст. л. бургерний соус (чи інший улюблений) кріп (свіжий, нарізаний) червона цибуля 1 шт. листя салату приправа для курки сіль окріп олія

Приготування

Підготовка круасанів

Якщо ви використовуєте готові заморожені круасани, розморожуйте та випікайте їх згідно з інструкцією на пакованні. Зазвичай це 15–20 хв за температури 180–200°C до золотавої скоринки. Свіжоспечені круасани залиште остигати на решітці.

Приготування котлет

Куряче філе подрібніть на фарш у блендері чи м’ясорубці. Додайте сіль, приправу для курки та нарізаний кріп. Ретельно перемішайте фарш. Змоченими у воді руками сформуйте котлети овальної форми — вони маютьі легко поміщатися у круасан. Обсмажте котлети на середньому вогні в розігрітій олії до золотавої скоринки з обох боків (приблизно 3–4 хв з кожного боку). За 1 хв до готовності покладіть зверху по шматочку сиру, накрийте кришкою, щоб він розплавився.

Маринування цибулі

Наріжте червону цибулю тоненькими півкільцями. Покладіть до глибокої тарілки. Залийте оцтом та окропом (приблизно 200 мл). Залиште маринуватися на 5 хв.

Підготовка інших інгредієнтів

Помідор наріжте півкільцями. Авокадо наріжте тонкими скибочками чи кубиками. Мариновані огірки наріжте тонкими кружальцями. Листя салату промийте та обсушіть.

Приготування сендвіча

Остиглі круасани надріжте вздовж (не до кінця, щоб зручніше було наповнювати). За бажанням, підрум’яньте внутрішню частину круасанів на сухій сковороді чи в тостері для приємної хрумкої текстури. Намажте внутрішню поверхню соусом. Викладіть шари в такій послідовності: листя салату, маринована цибуля, авокадо, помідор, куряча котлета з сиром, мариновані огірки. Накрийте верхньою частиною круасана. Для зручності фіксуйте сендвіч шпажкою чи зубочисткою.

Подавання

Подавайте круасани ще теплими з улюбленим напоєм — ароматною кавою, смузі чи навіть легким келихом вина для святкового бранчу.

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Поради

Замість курки можна використовувати індичку, яловичину чи навіть рибні котлети.

Авокадо можна замінити гуакамоле або пастою з авокадо та лимонного соку.

Круасани з курячою котлетою — це ідеальне поєднання ніжного тіста, соковитої начинки та свіжих овочів.