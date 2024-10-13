Круасани з грушею, сиром брі та медом: рецепт оригінальної закуски

Для повітряних круасанів, які тануть у роті, обов'язково використовуйте стиглі, соковиті груші і лише сир брі.
Для приготування вам знадобляться готове листкове тісто, груші, сир брі, мед і горіхи. Хрумке листкове тісто, ароматна груша та сир – це ідеальна страва для сніданку або перекушування.
Інгредієнти
- тісто листкове дріжджове
- 500 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- груша
- 2 шт.
- сир брі
- 150 г
- горіхи волоські
- 50 г
- мед
- 2 ст. л.
- Груші помийте та обсушіть паперовим рушником. Розріжте їх навпіл і видаліть серцевину. Кожну половинку наріжте вздовж тонкими скибочками.
- Сир брі наріжте брусочками.
- Ядра волоських горіхів подрібніть.
- Яйце збийте віничком.
- Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури.
- На присипану борошном робочу поверхню викладіть листкове тісто, розкачайте його злегка качалкою та наріжте на трикутники.
- На кожен трикутник викладіть шматочок груші, сиру, посипте горіхами, полийте медом і скрутіть рулетиком.
- Всі рулетики викладіть на деко, застелене пергаментом, і змастіть яйцем.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 25 хвилин.
Поради:
- Мед використовуйте рідкий.
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