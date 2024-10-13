Круасани з грушею, сиром брі та медом: рецепт оригінальної закуски

Для повітряних круасанів, які тануть у роті, обов'язково використовуйте стиглі, соковиті груші і лише сир брі.

Для приготування вам знадобляться готове листкове тісто, груші, сир брі, мед і горіхи. Хрумке листкове тісто, ароматна груша та сир – це ідеальна страва для сніданку або перекушування.

Інгредієнти тісто листкове дріжджове 500 г яйце куряче 1 шт. груша 2 шт. сир брі 150 г горіхи волоські 50 г мед 2 ст. л.

Груші помийте та обсушіть паперовим рушником. Розріжте їх навпіл і видаліть серцевину. Кожну половинку наріжте вздовж тонкими скибочками. Сир брі наріжте брусочками. Ядра волоських горіхів подрібніть. Яйце збийте віничком. Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури. На присипану борошном робочу поверхню викладіть листкове тісто, розкачайте його злегка качалкою та наріжте на трикутники. На кожен трикутник викладіть шматочок груші, сиру, посипте горіхами, полийте медом і скрутіть рулетиком. Всі рулетики викладіть на деко, застелене пергаментом, і змастіть яйцем. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 25 хвилин.

Поради:

Мед використовуйте рідкий.

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