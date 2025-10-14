- Дата публікації
Круасани з куркою BBQ: рецепт ідеального сніданку
Коли розламуєте теплий круасан, а всередині тягнеться розплавлений сир, відчуваєте, що життя прекрасне. Солодкувато-пряне м’ясо, вершковий сир і тонкий димний аромат BBQ створюють ідеальний контраст з хрустким тістом.
На сторінці tastystories.feed поділилися рецептом, який поєднує французьку ніжність тіста та американський драйв соусу BBQ. Цей рецепт — не про дієту, а про задоволення. Ідеальний варіант для родинного бранчу чи пізнього сніданку у стилі «лінивої неділі».
Інгредієнти
- Круасани
- 4 шт.
- Куряче стегно
- 1,5–2 шт.
- Приправа для курки
- 1 ст. л
- Сіль
-
- Соус барбекю
- 3 ст. л
- Сир
- 8 шматків
- Корейська морква
-
Приготування
Змішайте приправу для курки з дрібкою солі та невеликою кількістю олії.
Обмастіть стегна маринадом і запікайте приблизно 30 хв за 190°C до рум’яної скоринки.
Дайте м’ясу трохи вистигнути, потім розберіть його на волокна.
З’єднайте курку з соусом BBQ, щоб вона стала соковитою та ароматною.
Поки курка вбирає соус, займіться круасанами. Їх можна купити готовими чи спекти з тіста, якщо маєте час і натхнення. Круасани розріжте навпіл, поки вони ще теплі.
Викладіть всередину шар курки BBQ, сир та трохи корейської моркви.
Поставте круасани у духовку на кілька хвилин, щоб сир почав плавитися, чи підсмажте на пательні.
Подача
Подавайте їх одразу, щойно дістали з духовки, саме тоді вони найсмачніші
Подавайте круасани на дерев’яній дошці чи тарілці з зеленим базиліком, кількома скибочками лайма чи піалою з додатковим соусом BBQ для занурення.
Для балансу смаку чудово підійде келих охолодженого білого вина чи лате з карамеллю, якщо готуєте бранч.
Круасани з куркою BBQ — це більше, ніж просто рецепт. Це нагадування, що кулінарія може цікавою та настільки смачною, що неможливо відірватися. Вихідний має смак соусу BBQ і хрусткого круасана.