Рецепти
52
2 хв

Круасани з куркою BBQ: рецепт ідеального сніданку

Коли розламуєте теплий круасан, а всередині тягнеться розплавлений сир, відчуваєте, що життя прекрасне. Солодкувато-пряне м’ясо, вершковий сир і тонкий димний аромат BBQ створюють ідеальний контраст з хрустким тістом.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
1 година
270 ккал
Круасани з куркою BBQ: рецепт ідеального сніданку / © Credits

На сторінці tastystories.feed поділилися рецептом, який поєднує французьку ніжність тіста та американський драйв соусу BBQ. Цей рецепт — не про дієту, а про задоволення. Ідеальний варіант для родинного бранчу чи пізнього сніданку у стилі «лінивої неділі».

Інгредієнти

Круасани
4 шт.
Куряче стегно
1,5–2 шт.
Приправа для курки
1 ст. л
Сіль
Соус барбекю
3 ст. л
Сир
8 шматків
Корейська морква

Приготування

  1. Змішайте приправу для курки з дрібкою солі та невеликою кількістю олії.

  2. Обмастіть стегна маринадом і запікайте приблизно 30 хв за 190°C до рум’яної скоринки.

  3. Дайте м’ясу трохи вистигнути, потім розберіть його на волокна.

  4. З’єднайте курку з соусом BBQ, щоб вона стала соковитою та ароматною.

  5. Поки курка вбирає соус, займіться круасанами. Їх можна купити готовими чи спекти з тіста, якщо маєте час і натхнення. Круасани розріжте навпіл, поки вони ще теплі.

  • Викладіть всередину шар курки BBQ, сир та трохи корейської моркви.

  • Поставте круасани у духовку на кілька хвилин, щоб сир почав плавитися, чи підсмажте на пательні.

Подача

  • Подавайте їх одразу, щойно дістали з духовки, саме тоді вони найсмачніші

  • Подавайте круасани на дерев’яній дошці чи тарілці з зеленим базиліком, кількома скибочками лайма чи піалою з додатковим соусом BBQ для занурення.

  • Для балансу смаку чудово підійде келих охолодженого білого вина чи лате з карамеллю, якщо готуєте бранч.

Круасани з куркою BBQ — це більше, ніж просто рецепт. Це нагадування, що кулінарія може цікавою та настільки смачною, що неможливо відірватися. Вихідний має смак соусу BBQ і хрусткого круасана.

52
