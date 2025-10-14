Круасани з куркою BBQ: рецепт ідеального сніданку / © Credits

На сторінці tastystories.feed поділилися рецептом, який поєднує французьку ніжність тіста та американський драйв соусу BBQ. Цей рецепт — не про дієту, а про задоволення. Ідеальний варіант для родинного бранчу чи пізнього сніданку у стилі «лінивої неділі».

Інгредієнти Круасани 4 шт. Куряче стегно 1,5–2 шт. Приправа для курки 1 ст. л Сіль Соус барбекю 3 ст. л Сир 8 шматків Корейська морква

Приготування

Змішайте приправу для курки з дрібкою солі та невеликою кількістю олії. Обмастіть стегна маринадом і запікайте приблизно 30 хв за 190°C до рум’яної скоринки. Дайте м’ясу трохи вистигнути, потім розберіть його на волокна. З’єднайте курку з соусом BBQ, щоб вона стала соковитою та ароматною. Поки курка вбирає соус, займіться круасанами. Їх можна купити готовими чи спекти з тіста, якщо маєте час і натхнення. Круасани розріжте навпіл, поки вони ще теплі.

Викладіть всередину шар курки BBQ, сир та трохи корейської моркви.

Поставте круасани у духовку на кілька хвилин, щоб сир почав плавитися, чи підсмажте на пательні.

Подача

Подавайте їх одразу, щойно дістали з духовки, саме тоді вони найсмачніші

Подавайте круасани на дерев’яній дошці чи тарілці з зеленим базиліком, кількома скибочками лайма чи піалою з додатковим соусом BBQ для занурення.

Для балансу смаку чудово підійде келих охолодженого білого вина чи лате з карамеллю, якщо готуєте бранч.

Круасани з куркою BBQ — це більше, ніж просто рецепт. Це нагадування, що кулінарія може цікавою та настільки смачною, що неможливо відірватися. Вихідний має смак соусу BBQ і хрусткого круасана.