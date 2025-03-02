Крученики з чорносливом: рецепт української страви

Крученики – це одна з найсмачніших і найулюбленіших страв української кухні, яка з давніх часів прикрашала святкові столи. Вони поєднують ніжність свинини, аромат чорносливу та соковитість моркви, створюють ідеальну гармонію смаків.

Ця страва не тільки поживна, а й вишукана на вигляд, тому стане чудовим варіантом для сімейного обіду чи особливих подій. Про рецепт розповіли на сторінці innalafood.

Інгредієнти Свинячий биток 500 г Приправа "Азербайджанська" Чорнослив 120 г Морква 1 шт. Вершки 250 мл Зелень

Приготування

Щоб крученики вийшли ніжними та соковитими, необхідно правильно підготувати м’ясо. Для цього наріжте свинячий биток на порційні шматки, викладіть їх на дошку, накрийте харчовою плівкою та ретельно відбийте кухонним молотком. Чим краще буде відбите м’ясо, тим ніжнішими будуть крученики. Після цього приправте свинину натуральною приправою, яка додасть страві пікантного смаку та аромату. Поки м’ясо просочується спеціями, приготуйте начинку. Чорнослив наріжте дрібними шматочками, а моркву натріть на тертці. Це поєднання зробить страву особливо ніжною та злегка солодкуватою. На кожен шматочок відбитого м’яса викладіть трохи начинки, після чого акуратно скрутіть рулетики. Крученики добре тримають форму, але за необхідності їх можна зафіксувати зубочистками. Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії та обсмажте рулетики на великому вогні до рум’яної скоринки. Це дозволить "запечатати" соковитість усередині м’яса. Щоб зробити страву ще ніжнішою, залийте крученики вершками, додайте зелень і ще трохи приправи. Зменште вогонь, накрийте кришкою та тушкуйте протягом 20–25 хв до готовності. Готові крученики можна подавати гарячими, доповнивши картопляним пюре, гречаною кашею чи свіжими овочами. Вершковий соус зробить страву ще ніжнішою, а ароматна приправа розкриє всі грані смаку.

Спробуйте приготувати цю традиційну українську страву та здивуйте рідних справжньою кулінарною майстерністю.

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати курку "Топкапи".

Читайте також: