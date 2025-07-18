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Крученики з настурції з фаршем і креветками: екзотичний літній рецепт страви, яку варто спробувати
У літній сезон природа щедро ділиться не лише фруктами та ягодами, а й їстівними квітами. І якщо ви ще не готували страви з настурції — саме час це змінити. Адже з неї виходять неймовірно ніжні, ароматні та корисні рулетики з фаршем і креветками.
Цей оригінальний рецепт — справжній хіт у кулінарних блогах, зокрема про нього розповіли на сторінці sandra.urbangarden і він вартий вашої уваги.
Настурція — це їстівна рослина з яскравими квітами та круглими зеленими листочками, які мають легкий пікантний смак із гірчично-перцевими нотками. Листя настурції не лише декоративне, воно містить вітаміни С та А, а також має антибактеріальні властивості. У кулінарії її використовують у салатах, як прикрасу страв, або, як у цьому рецепті, замість капусти чи рисового паперу для приготування рулетиків.
Інгредієнти
Для рулетиків
Фарш із курячого філе 300 г
Креветки очищені (дрібно нарізані) 150 г
Часник (подрібнений) 2 зубчики
Шалот (або ріпчаста цибуля) 1 шт.
Зелена цибуля (нарізана) 2–3 пера
Яйце 1 шт.
Борошно 2 ст. л
Листя настурції 20 шт.
Для маринаду
Соєвий соус 1 ст. л
Темний соєвий соус 1 ч. л
Олія кунжутна 1 ч. л
Цукор 0,5 ч. л
Чорний мелений перець
Приготування
Замочіть листочки у холодній підсоленій воді на 30 хв. Це зробить їх еластичнішими та м’якшими, і вони не будуть ламатися під час згортання.
У мисці змішайте фарш, подрібнені креветки, часник, шалот і зелену цибулю. Додайте яйце, борошно та усі інгредієнти для маринаду. Гарно перемішайте масу до однорідності.
Візьміть лист настурції, викладіть на нього невелику порцію начинки та загорніть у рулетик. За бажанням, краї можна злегка закріпити зубочисткою.
Обсмажте рулетики на сковороді з мінімальною кількістю олії по 2–3 хв з кожного боку чи приготуйте на пару протягом 10–12 хв.
Подача
Подавайте рулетики теплими, із соєвим соусом або кисло-солодким дипом. Вони ідеально підходять як закуска чи легка вечеря, особливо у літню спеку.
Порада
Ви можете замінити курячий фарш на індичку чи тофу, а замість креветок використати, наприклад, гриби для вегетаріанського варіанту.
Якщо не маєте доступу до настурції, спробуйте використати листя винограду чи шпинату, але смакові нотки будуть вже іншими.
Готувати з їстівних квітів це не просто красиво, це також корисно та екологічно. Настурція додає до страв не лише пікантності, а й вітамінного заряду. А рулетики з неї — ідеальний варіант для тих, хто хоче здивувати гостей чимось особливим.