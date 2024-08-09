Крудо з білої риби: рецепт італійського сашимі

Крудо – одна з тих закусок, які точно здивують гостей. Сира риба, полита оливковою олією, присипана морською сіллю, цитрусовими і травами, не залишиться непоміченою на столі.
Крудо готується з сирої риби або молюсків, приправлених і заправлених зазвичай оливковою олією і цитрусовими, а іноді й оцтом. До свіжої, якісної сирої риби та заправки ви можете додати все, що забажаєте, – від свіжих трав і тонко нарізаних овочів або чилі до каперсів, спецій чи мікрозелені.
Інгредієнти
- олія оливкова
- 50 мл
- сік лимонний
- 2 ст. л.
- сіль
- перець чорний
- Заморозьте рибу на 20-30 хвилин, щоб її було легше нарізати.
- Приготуйте заправку крудо. Натріть лимон на цедру. Змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець у мисці. Відкладіть вбік.
- Наріжте рибу дуже тонкими скибочками.
- Викладіть половину збитої заправки крудо на тарілку, зверху покладіть рибу – рядочком, колом або як вам подобається.
- Покладіть овочі, зелень, чилі та будь-які добавки, які хочете використовувати, потім полийте рибу заправкою крудо, яка залишилася. Прикрасьте цедрою і пластівцями чилі.
- Покладіть до холодильника. Закуску найкраще подавати холодною.
Порада:
Як заправку візьміть тонко нарізаний свіжий чилі, свіжі трави (базилик, кінза, кріп, італійська петрушка, естрагон, м'ята, мікрозелень), огірок, редиску, цибулю, каперси, підсмажені кедрові горіхи, руколу.
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