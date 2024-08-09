Крудо з білої риби: рецепт італійського сашимі

Крудо – одна з тих закусок, які точно здивують гостей. Сира риба, полита оливковою олією, присипана морською сіллю, цитрусовими і травами, не залишиться непоміченою на столі.

Крудо готується з сирої риби або молюсків, приправлених і заправлених зазвичай оливковою олією і цитрусовими, а іноді й оцтом. До свіжої, якісної сирої риби та заправки ви можете додати все, що забажаєте, – від свіжих трав і тонко нарізаних овочів або чилі до каперсів, спецій чи мікрозелені.

Інгредієнти олія оливкова 50 мл сік лимонний 2 ст. л. сіль перець чорний

Заморозьте рибу на 20-30 хвилин, щоб її було легше нарізати. Приготуйте заправку крудо. Натріть лимон на цедру. Змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець у мисці. Відкладіть вбік. Наріжте рибу дуже тонкими скибочками. Викладіть половину збитої заправки крудо на тарілку, зверху покладіть рибу – рядочком, колом або як вам подобається. Покладіть овочі, зелень, чилі та будь-які добавки, які хочете використовувати, потім полийте рибу заправкою крудо, яка залишилася. Прикрасьте цедрою і пластівцями чилі. Покладіть до холодильника. Закуску найкраще подавати холодною.

Порада:

Як заправку візьміть тонко нарізаний свіжий чилі, свіжі трави (базилик, кінза, кріп, італійська петрушка, естрагон, м'ята, мікрозелень), огірок, редиску, цибулю, каперси, підсмажені кедрові горіхи, руколу.

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