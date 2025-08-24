Кукурудза BBQ: цікавий рецепт літнього гарніру

Кукурудза BBQ: / © Credits

Зміст Інгредієнти Кукурудза Соус Приготування Поради

Кукурудза BBQ — це трендова закуска, яка вже підкорила соцмережі. Про секрет її приготування розповіла фудблогерка Georgina Thomas і він досить простий, адже качан розрізають уздовж на 4 частини, після запікання чи грилю кукурудза злегка скручується та шматочки стають схожими на реберця. Це не лише смачно, а й дуже ефектно — замість класичного качана кукурудза подається у вигляді невеликих шматочків, які зручно їсти руками.

Інгредієнти

Кукурудза

Кукурудза 3 качани

Оливкова олія 4 ст. л

Копчена паприка 1 ч. л

Суха BBQ-приправа 3 ч. л

Лайм 1 шт.

Тертий пармезан 2–3 ст. л

Свіжа зелена цибуля 2 ст. л

Соус

Грецький йогурт 1,5 ст. л

Майонез 1 ст. л

Гострий чилі-соус 1 ст. л

Сік лайма 0,5 ст. л

Приготування

Розріжте качани уздовж на чотири частини, для цього найзручніше використати великий гострий ніж. Викладіть шматочки на деко, змастіть оливковою олією, посипте приправою BBQ та копченою паприкою. Перемішайте руками, щоб спеції добре розподілилися. Викладіть кукурудзу зрізом догори, збризніть ще трішки оливковою олією та поставте у духовку розігріту до 190°C на 40–45 хв, поки зерна не стануть золотистими. У мисці змішайте йогурт, майонез, соус та сік лайма до однорідності. Викладіть кукурудзяні реберця у миску, полийте соком лайма, посипте тертим пармезаном і свіжою зеленою цибулею. Подайте з пікантним соусом для вмочування.

Поради

Для ніжнішого смаку замініть гострий соус на солодкий чилі чи кетчуп.

Якщо готуєте на природі, замість духовки підсмажте кукурудзу на грилі. Вони матимуть ще виразніший аромат диму.

Сир можна використати будь-який твердий, від класичного пармезану до «Голландського».

Лайм легко замінити лимоном, а замість зеленої цибулі підійде кінза чи петрушка.

Кукурудза BBQ — літній рецепт, який варто додати у свою кулінарну скарбничку. Вони поєднують у собі аромат гриля, легку пікантність та свіжість лайма, а головне — дарують святковий настрій навіть у звичайний день.