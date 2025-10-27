ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
2 хв

Кукурудзяно-яблучні мафіни: рецепт ароматної випічки

М’які, ароматні, з легкою хрусткістю кукурудзяного борошна та ніжною солодкістю яблук, ці мафіни стануть вашим новим фаворитом осіннього сезону.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Кукурудзяно-яблучні мафіни

Кукурудзяно-яблучні мафіни / © Associated Press

У прохолодні дні, коли повітря пахне корицею, а руки самі тягнуться до теплого напою, хочеться чогось домашнього nf ніжного. На сторінці Jennieeeg поділилися рецептом, який став вірусним серед шанувальників натуральної кухні: веганські кукурудзяно-яблучні мафіни. Без яєць і молочних продуктів, але з максимумом смаку, текстури та аромату. А ще, з легкою ноткою дитинства, коли мама пекла яблучний пиріг і кухня наповнювалася теплом.

Цей десерт — баланс між домашнім затишком і сучасною свідомістю, адже він повністю веганський і не потребує складних інгредієнтів.

Інгредієнти

Сухі інгредієнти

  • пшеничне борошно 150 г

  • кукурудзяне борошно 50 г

  • коричневий цукор 125 г

  • розпушувач 12 г

  • сіль

  • кориця

  • ваніль

Рідкі інгредієнти

  • рослинне молоко (соєве, вівсяне чи мигдальне) 125 мл

  • рослинна олія 125 мл

  • яблука 1 шт.

Подача

  • подрібнені мигдальні горішки

  • веганський ванільний крем

Приготування

  1. Розігрійте духовку до 160°C.

  2. У великій мисці змішайте всі сухі інгредієнти.

  3. Влийте молоко та олію, перемішайте до однорідності.

  4. Додайте яблуко та акуратно додайте у тісто.

  5. Розкладіть тісто у формочки для мафінів.

  6. Випікайте 20 хв при 160°C, потім підвищте температуру до 180°C і печіть ще 7–10 хв, доки верхівки не стануть золотистими.

  7. Остудіть перед подачею чи перед нанесенням крему.

Вегетаріанський ванільний крем

Інгредієнти

  • рослинне молоко 100 мл

  • цукор 1–2 ч. л

  • кукурудзяний крохмаль 1 ч. л

  • ванільний екстракт ¼ ч. л

  • кориця

  • сіль

Приготування

  1. Розведіть крохмаль у 2 ст. л холодного молока.

  2. Решту молока підігрійте з цукром, ваніллю, корицею та сіллю, не доводьте до кипіння.

  3. Влийте крохмальну суміш і варіть, помішуйте 2–3 хв до загущення.

  4. Трохи остудіть і намастіть на мафіни чи подайте окремо.

Подавайте мафіни теплими, з чашкою лате, трав’яного чаю чи глінтвейну. Їх можна прикрасити мигдалем, карамелізованими яблуками чи дрібкою кориці зверху. А якщо хочете перетворити їх на справжній десерт, розріжте навпіл і начиніть ванільним кремом або ложкою горіхової пасти.

Ці мафіни — доказ, що простота може бути смачною. Трохи кукурудзяного борошна, яблуко, улюблена чашка кави і осінь стає теплішою. Адже домашня випічка — це не просто про смак, це про турботу, спокій та любов у кожній крихті.

Дата публікації
Кількість переглядів
83
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie