Кукурудзяно-яблучні мафіни: рецепт ароматної випічки

Кукурудзяно-яблучні мафіни / © Associated Press

Реклама

У прохолодні дні, коли повітря пахне корицею, а руки самі тягнуться до теплого напою, хочеться чогось домашнього nf ніжного. На сторінці Jennieeeg поділилися рецептом, який став вірусним серед шанувальників натуральної кухні: веганські кукурудзяно-яблучні мафіни. Без яєць і молочних продуктів, але з максимумом смаку, текстури та аромату. А ще, з легкою ноткою дитинства, коли мама пекла яблучний пиріг і кухня наповнювалася теплом.

Цей десерт — баланс між домашнім затишком і сучасною свідомістю, адже він повністю веганський і не потребує складних інгредієнтів.

Інгредієнти

Сухі інгредієнти

пшеничне борошно 150 г

кукурудзяне борошно 50 г

коричневий цукор 125 г

розпушувач 12 г

сіль

кориця

ваніль

Рідкі інгредієнти

рослинне молоко (соєве, вівсяне чи мигдальне) 125 мл

рослинна олія 125 мл

яблука 1 шт.

Подача

подрібнені мигдальні горішки

веганський ванільний крем

Приготування

Розігрійте духовку до 160°C. У великій мисці змішайте всі сухі інгредієнти. Влийте молоко та олію, перемішайте до однорідності. Додайте яблуко та акуратно додайте у тісто. Розкладіть тісто у формочки для мафінів. Випікайте 20 хв при 160°C, потім підвищте температуру до 180°C і печіть ще 7–10 хв, доки верхівки не стануть золотистими. Остудіть перед подачею чи перед нанесенням крему.

Вегетаріанський ванільний крем

Інгредієнти

рослинне молоко 100 мл

цукор 1–2 ч. л

кукурудзяний крохмаль 1 ч. л

ванільний екстракт ¼ ч. л

кориця

сіль

Приготування

Розведіть крохмаль у 2 ст. л холодного молока. Решту молока підігрійте з цукром, ваніллю, корицею та сіллю, не доводьте до кипіння. Влийте крохмальну суміш і варіть, помішуйте 2–3 хв до загущення. Трохи остудіть і намастіть на мафіни чи подайте окремо.

Подавайте мафіни теплими, з чашкою лате, трав’яного чаю чи глінтвейну. Їх можна прикрасити мигдалем, карамелізованими яблуками чи дрібкою кориці зверху. А якщо хочете перетворити їх на справжній десерт, розріжте навпіл і начиніть ванільним кремом або ложкою горіхової пасти.

Реклама

Ці мафіни — доказ, що простота може бути смачною. Трохи кукурудзяного борошна, яблуко, улюблена чашка кави і осінь стає теплішою. Адже домашня випічка — це не просто про смак, це про турботу, спокій та любов у кожній крихті.