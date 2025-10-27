- Дата публікації
Кукурудзяно-яблучні мафіни: рецепт ароматної випічки
М’які, ароматні, з легкою хрусткістю кукурудзяного борошна та ніжною солодкістю яблук, ці мафіни стануть вашим новим фаворитом осіннього сезону.
У прохолодні дні, коли повітря пахне корицею, а руки самі тягнуться до теплого напою, хочеться чогось домашнього nf ніжного. На сторінці Jennieeeg поділилися рецептом, який став вірусним серед шанувальників натуральної кухні: веганські кукурудзяно-яблучні мафіни. Без яєць і молочних продуктів, але з максимумом смаку, текстури та аромату. А ще, з легкою ноткою дитинства, коли мама пекла яблучний пиріг і кухня наповнювалася теплом.
Цей десерт — баланс між домашнім затишком і сучасною свідомістю, адже він повністю веганський і не потребує складних інгредієнтів.
Інгредієнти
Сухі інгредієнти
пшеничне борошно 150 г
кукурудзяне борошно 50 г
коричневий цукор 125 г
розпушувач 12 г
сіль
кориця
ваніль
Рідкі інгредієнти
рослинне молоко (соєве, вівсяне чи мигдальне) 125 мл
рослинна олія 125 мл
яблука 1 шт.
Подача
подрібнені мигдальні горішки
веганський ванільний крем
Приготування
Розігрійте духовку до 160°C.
У великій мисці змішайте всі сухі інгредієнти.
Влийте молоко та олію, перемішайте до однорідності.
Додайте яблуко та акуратно додайте у тісто.
Розкладіть тісто у формочки для мафінів.
Випікайте 20 хв при 160°C, потім підвищте температуру до 180°C і печіть ще 7–10 хв, доки верхівки не стануть золотистими.
Остудіть перед подачею чи перед нанесенням крему.
Вегетаріанський ванільний крем
Інгредієнти
рослинне молоко 100 мл
цукор 1–2 ч. л
кукурудзяний крохмаль 1 ч. л
ванільний екстракт ¼ ч. л
кориця
сіль
Приготування
Розведіть крохмаль у 2 ст. л холодного молока.
Решту молока підігрійте з цукром, ваніллю, корицею та сіллю, не доводьте до кипіння.
Влийте крохмальну суміш і варіть, помішуйте 2–3 хв до загущення.
Трохи остудіть і намастіть на мафіни чи подайте окремо.
Подавайте мафіни теплими, з чашкою лате, трав’яного чаю чи глінтвейну. Їх можна прикрасити мигдалем, карамелізованими яблуками чи дрібкою кориці зверху. А якщо хочете перетворити їх на справжній десерт, розріжте навпіл і начиніть ванільним кремом або ложкою горіхової пасти.
Ці мафіни — доказ, що простота може бути смачною. Трохи кукурудзяного борошна, яблуко, улюблена чашка кави і осінь стає теплішою. Адже домашня випічка — це не просто про смак, це про турботу, спокій та любов у кожній крихті.