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Кулінарні підсумки: 5 найкращих рецептів 2021 року

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Кулінарні підсумки: 5 найкращих рецептів 2021 року

Credits

2021 року ми ділилися з вами величезною кількістю чудових рецептів, тому хочемо підбити підсумки і згадати найпопулярніші з них.

Якщо якусь із цих страв ви ще не готували – варто виправити ситуацію та потішити себе та близьких. Готувати їх просто, швидко і не витратно, тому вони так полюбилися нашим читачам і неодноразово з'являлися на обідніх столах.

Хрумка картопля в духовці

© фото: Bene Gusto
фото: Bene Gusto

Запекти картоплю можна різними способами, і кожен кулінар має улюблені рецепти. Я поділюся з вами своїм секретом. Картопля виходить хрумкою, якщо попередньо відварити її з невеликою кількістю соди. Харчова сода розщеплює пектин та витягує крохмаль на поверхню. Завдяки цьому картопля запікається набагато швидше і вкривається хрусткою рум'яною скоринкою.

Інгредієнти:

  • 1,5 кг картоплі
  • 2 ст. л олії
  • 1 ч. л сухого часнику
  • 1 ч. л меленої паприки
  • 1 ч. л солі
  • ½ ч. л. соди
  • ½ ч. л. чорного меленого перцю
  • 2-3 гілочки чебрецю

Спосіб приготування ми писали тут.

Пиріжки із зеленою цибулею та яйцем

© Credits
Credits

Якщо ви вважаєте, що пиріжки – це довго, ви глибоко помиляєтесь. Пропонований рецепт дуже простий, не витратний і забирає мінімум часу.

Для тесту достатньо з'єднати всі продукти, швидко замісити і дати трохи відпочити, поки приготується начинка, для якої слід відварити яйця і все подрібнити. В результаті буквально за пів години у вас – гора пиріжків із зеленою цибулею та яйцями, які можна взяти і просто з жару, і на пікнік, і дитині на перекушування.

Інгредієнти:

Для тесту:

  • 3 скл. борошна
  • 1 скл. кефіру
  • 2 яйця
  • 2 ст. л. олії
  • 2 ч. л. цукру
  • 1 ч. л. соди
  • 1 ч. л. солі

Для начинки:

  • 3 яйця
  • пучок зеленої цибулі
  • чорний мелений перець
  • сіль
  • олія для смаження

Спосіб приготування ми писали тут.

Омлет Пуляр: найвідоміший сніданок Франції

© Credits
Credits

Омлет Пуляр з'явився на французькому острові Мон-Сен-Мішель ще в 19 столітті, а вигадала його Аннетт Пуляр, яка там жила. Нібито вона вирішила відкрити готель, де хотіла приймати мандрівників, а також годувати їх смачною їжею. Один із гостей готелю поділився з Аннетт своїм швидким способом приготування яєць, який жінка незабаром включила до свого меню. Страва стала настільки популярною, що спочатку прославило острів, а потім – і всю Францію. Але приготувати цю страву насправді зможе кожен, і ми сьогодні розповімо вам як.

Інгредієнти:

  • яйця курячі – 4 шт.
  • молоко – 2 ст. л.
  • сіль за смаком
  • вершкове масло

Спосіб приготування ми писали тут.

Салат "Голландський"

© Credits
Credits

Це дуже простий у приготуванні, але цікавий салат, для якого вам знадобляться прості інгредієнти, які є у вас в холодильнику.

Інгредієнти:

  • сир голландський — 400 г
  • печериці консервовані — 1 банка
  • помідори – 2-3 шт.
  • морква – 2 -3 шт.
  • цибуля — 1 шт.
  • сметана для заправки
  • оливкова олія
  • улюблені спеції

Спосіб приготування ми писали тут.

Хрумкий тертий пиріг із полуницею

© фото: Bene Gusto
фото: Bene Gusto

Знаменитий тертий пиріг походить від німецької випічки зі штрейзелем — кондитерською крихтою. Щоправда, на відміну від німецької традиції, де використовують дріжджове тісто, у країнах пострадянського простору пиріг готують із пісочного тіста. Приготувати тертий пиріг можна з будь-яким варенням або свіжими ягодами. Останній варіант виходить менш солодким.

Інгредієнти:

  • 1 яйце
  • 500 г свіжої полуниці
  • 220 г борошна
  • 100 г цукру
  • 100 г розм'якшеного вершкового масла
  • 1 ст. л крохмалю
  • 1 ч. л ванільного цукру
  • 1 ч. л розпушувача
  • дрібка солі

Спосіб приготування ми писали тут.

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