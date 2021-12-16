Кулінарні підсумки: 5 найкращих рецептів 2021 року

2021 року ми ділилися з вами величезною кількістю чудових рецептів, тому хочемо підбити підсумки і згадати найпопулярніші з них.
Якщо якусь із цих страв ви ще не готували – варто виправити ситуацію та потішити себе та близьких. Готувати їх просто, швидко і не витратно, тому вони так полюбилися нашим читачам і неодноразово з'являлися на обідніх столах.
Хрумка картопля в духовці
Запекти картоплю можна різними способами, і кожен кулінар має улюблені рецепти. Я поділюся з вами своїм секретом. Картопля виходить хрумкою, якщо попередньо відварити її з невеликою кількістю соди. Харчова сода розщеплює пектин та витягує крохмаль на поверхню. Завдяки цьому картопля запікається набагато швидше і вкривається хрусткою рум'яною скоринкою.
Інгредієнти:
- 1,5 кг картоплі
- 2 ст. л олії
- 1 ч. л сухого часнику
- 1 ч. л меленої паприки
- 1 ч. л солі
- ½ ч. л. соди
- ½ ч. л. чорного меленого перцю
- 2-3 гілочки чебрецю
Спосіб приготування ми писали тут.
Пиріжки із зеленою цибулею та яйцем
Якщо ви вважаєте, що пиріжки – це довго, ви глибоко помиляєтесь. Пропонований рецепт дуже простий, не витратний і забирає мінімум часу.
Для тесту достатньо з'єднати всі продукти, швидко замісити і дати трохи відпочити, поки приготується начинка, для якої слід відварити яйця і все подрібнити. В результаті буквально за пів години у вас – гора пиріжків із зеленою цибулею та яйцями, які можна взяти і просто з жару, і на пікнік, і дитині на перекушування.
Інгредієнти:
Для тесту:
- 3 скл. борошна
- 1 скл. кефіру
- 2 яйця
- 2 ст. л. олії
- 2 ч. л. цукру
- 1 ч. л. соди
- 1 ч. л. солі
Для начинки:
- 3 яйця
- пучок зеленої цибулі
- чорний мелений перець
- сіль
- олія для смаження
Спосіб приготування ми писали тут.
Омлет Пуляр: найвідоміший сніданок Франції
Омлет Пуляр з'явився на французькому острові Мон-Сен-Мішель ще в 19 столітті, а вигадала його Аннетт Пуляр, яка там жила. Нібито вона вирішила відкрити готель, де хотіла приймати мандрівників, а також годувати їх смачною їжею. Один із гостей готелю поділився з Аннетт своїм швидким способом приготування яєць, який жінка незабаром включила до свого меню. Страва стала настільки популярною, що спочатку прославило острів, а потім – і всю Францію. Але приготувати цю страву насправді зможе кожен, і ми сьогодні розповімо вам як.
Інгредієнти:
- яйця курячі – 4 шт.
- молоко – 2 ст. л.
- сіль за смаком
- вершкове масло
Спосіб приготування ми писали тут.
Салат "Голландський"
Це дуже простий у приготуванні, але цікавий салат, для якого вам знадобляться прості інгредієнти, які є у вас в холодильнику.
Інгредієнти:
- сир голландський — 400 г
- печериці консервовані — 1 банка
- помідори – 2-3 шт.
- морква – 2 -3 шт.
- цибуля — 1 шт.
- сметана для заправки
- оливкова олія
- улюблені спеції
Спосіб приготування ми писали тут.
Хрумкий тертий пиріг із полуницею
Знаменитий тертий пиріг походить від німецької випічки зі штрейзелем — кондитерською крихтою. Щоправда, на відміну від німецької традиції, де використовують дріжджове тісто, у країнах пострадянського простору пиріг готують із пісочного тіста. Приготувати тертий пиріг можна з будь-яким варенням або свіжими ягодами. Останній варіант виходить менш солодким.
Інгредієнти:
- 1 яйце
- 500 г свіжої полуниці
- 220 г борошна
- 100 г цукру
- 100 г розм'якшеного вершкового масла
- 1 ст. л крохмалю
- 1 ч. л ванільного цукру
- 1 ч. л розпушувача
- дрібка солі
Спосіб приготування ми писали тут.
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