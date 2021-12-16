Кулінарні підсумки: 5 найкращих рецептів 2021 року

2021 року ми ділилися з вами величезною кількістю чудових рецептів, тому хочемо підбити підсумки і згадати найпопулярніші з них.

Якщо якусь із цих страв ви ще не готували – варто виправити ситуацію та потішити себе та близьких. Готувати їх просто, швидко і не витратно, тому вони так полюбилися нашим читачам і неодноразово з'являлися на обідніх столах.

Хрумка картопля в духовці

фото: Bene Gusto

Запекти картоплю можна різними способами, і кожен кулінар має улюблені рецепти. Я поділюся з вами своїм секретом. Картопля виходить хрумкою, якщо попередньо відварити її з невеликою кількістю соди. Харчова сода розщеплює пектин та витягує крохмаль на поверхню. Завдяки цьому картопля запікається набагато швидше і вкривається хрусткою рум'яною скоринкою.

Інгредієнти:

1,5 кг картоплі

2 ст. л олії

1 ч. л сухого часнику

1 ч. л меленої паприки

1 ч. л солі

½ ч. л. соди

½ ч. л. чорного меленого перцю

2-3 гілочки чебрецю

Спосіб приготування ми писали тут.

Пиріжки із зеленою цибулею та яйцем

Credits

Якщо ви вважаєте, що пиріжки – це довго, ви глибоко помиляєтесь. Пропонований рецепт дуже простий, не витратний і забирає мінімум часу.

Для тесту достатньо з'єднати всі продукти, швидко замісити і дати трохи відпочити, поки приготується начинка, для якої слід відварити яйця і все подрібнити. В результаті буквально за пів години у вас – гора пиріжків із зеленою цибулею та яйцями, які можна взяти і просто з жару, і на пікнік, і дитині на перекушування.

Інгредієнти:

Для тесту:

3 скл. борошна

1 скл. кефіру

2 яйця

2 ст. л. олії

2 ч. л. цукру

1 ч. л. соди

1 ч. л. солі

Для начинки:

3 яйця

пучок зеленої цибулі

чорний мелений перець

сіль

олія для смаження

Спосіб приготування ми писали тут.

Омлет Пуляр: найвідоміший сніданок Франції

Credits

Омлет Пуляр з'явився на французькому острові Мон-Сен-Мішель ще в 19 столітті, а вигадала його Аннетт Пуляр, яка там жила. Нібито вона вирішила відкрити готель, де хотіла приймати мандрівників, а також годувати їх смачною їжею. Один із гостей готелю поділився з Аннетт своїм швидким способом приготування яєць, який жінка незабаром включила до свого меню. Страва стала настільки популярною, що спочатку прославило острів, а потім – і всю Францію. Але приготувати цю страву насправді зможе кожен, і ми сьогодні розповімо вам як.

Інгредієнти:

яйця курячі – 4 шт.

молоко – 2 ст. л.

сіль за смаком

вершкове масло

Спосіб приготування ми писали тут.

Салат "Голландський"

Credits

Це дуже простий у приготуванні, але цікавий салат, для якого вам знадобляться прості інгредієнти, які є у вас в холодильнику.

Інгредієнти:

сир голландський — 400 г

печериці консервовані — 1 банка

помідори – 2-3 шт.

морква – 2 -3 шт.

цибуля — 1 шт.

сметана для заправки

оливкова олія

улюблені спеції

Спосіб приготування ми писали тут.

Хрумкий тертий пиріг із полуницею

фото: Bene Gusto

Знаменитий тертий пиріг походить від німецької випічки зі штрейзелем — кондитерською крихтою. Щоправда, на відміну від німецької традиції, де використовують дріжджове тісто, у країнах пострадянського простору пиріг готують із пісочного тіста. Приготувати тертий пиріг можна з будь-яким варенням або свіжими ягодами. Останній варіант виходить менш солодким.

Інгредієнти:

1 яйце

500 г свіжої полуниці

220 г борошна

100 г цукру

100 г розм'якшеного вершкового масла

1 ст. л крохмалю

1 ч. л ванільного цукру

1 ч. л розпушувача

дрібка солі

Спосіб приготування ми писали тут.

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