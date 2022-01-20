Кулінарний лайфхак: як приготувати майонез та виправити, якщо соус не вдавcя

Кулінарний лайфхак: як приготувати майонез та виправити, якщо соус не вдавcя

Кулінарний блогер Дмитро Дорошенко поділився дієвими порадами з приготування цього популярного соусу.

Для приготування майонезу найкраще підходить занурювальний блендер, до високої вузької чаші якого закладаємо всі інгредієнти і збиваємо на найвищій швидкості, яка доступна на вашому пристрої.

Майонез "Провансаль", інгредієнти:

1 яйце

200-250 мл рафінованої рослинної олії

1 ст. л. лимонного соку

1 ч. л. гірчиці

1 ч. л. цукру

1/2 ч. л. солі

дрібка перцю

Накриваємо жовток ніжкою блендера і тримаємо в такому положенні, допоки з'явиться густа біла емульсія. Після цього повільно піднімаємо блендер, поки вся олія зіб'ється в густу масу. Домашній майонез "Провансаль" можна приготувати на одних жовтках, попередньо відокремивши білки.

Готувати майонез міксером складніше. У цьому разі жовток зі спеціями збиваємо протягом хвилини, а потім тонкою цівкою вливаємо соняшникову олію, продовжуючи збивати масу. На кінцевий результат може вплинути швидкість, з якою ми вливаємо олію, і потужність міксера.

Причин, через які не вдається приготувати майонез в домашніх умовах з першого разу, лише дві:

1. Не накрили жовток ніжкою блендера, тому не отримали емульсію, з якою змішується олія і згодом густішає.

2. Занадто швидко підняли блендер і олія не встигла збитися.

Температура продуктів на кінцевий результат зазвичай не впливає, якщо ви дотримуєтеся двох правил, зазначених вище.

Якщо при приготуванні ви порушили процес і замість густої заправки для салатів отримали рідку масу, не поспішайте її виливати. Все можна виправити. Для цього знадобиться ще одне яйце та чистий посуд.

У склянку вбиваємо свіже яйце й одразу накриваємо жовток ніжкою блендера, в якій розташовані ножі. Зверху акуратно виливаємо невдалий соус і збиваємо на турборежимі близько хвилини, не відриваючи ніжку від дна. Потім потроху піднімаємо, щоб масло змішалося з емульсією.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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