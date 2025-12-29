Куліш: рецепт давньої козацької страви

Куліш / © Credits

Сьогодні куліш можна легко приготувати у домашніх умовах і він не поступається на смак варінню на вогні. Фудблогерка Diana Kulikovska поділилася своїм рецептом, який точно стане улюбленим у вашій родині.

Інгредієнти пшоно 250 г смалець 1 ст. л ошийок 300 г цибуля 1 шт. морква 1 шт. сіль перець сало

Приготування

Підготовка пшона. Пшоно потрібно залити гарячою водою на кілька хвилин, щоб пішла гіркуватість. Обсмажування м’яса та овочів. На розігрітому смальці обсмажте ошийок до золотистої скоринки. Додайте нарізану цибулю та смажте 5 хв. Потім додайте моркву та продовжуйте обсмажувати ще 5 хв. Варіння. Залийте все водою так, щоб вона покривала інгредієнти. Варіть 20–25 хв на середньому вогні. Потім додайте промите пшоно. Додаткова вода. Під час варіння стежте, щоб пшоно не підгоріло. За потреби доливайте воду. Фінальний штрих. Наприкінці додайте намащення з сала та куркуми і дрібку свіжої зелені.

Поради

Не поспішайте на етапі обсмажування: скоринка на м’ясі та легкий карамелізований смак овочів роблять куліш неперевершеним.

Подавайте гарячим, з дрібкою зелені зверху — це не лише красиво, але й ароматно.

Куліш — це не лише ситна страва, а й частина української кухні, яка зігріває душу та об’єднує родину за столом. Він простий у приготуванні, але водночас вражає смаком і ароматом.

Домашній куліш доводить, що навіть традиційну страву можна зробити сучасною, апетитною та зручною для щоденного приготування.