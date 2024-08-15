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Курча табака на сковороді: класичний рецепт грузинської кухні

Час приготування
1 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
350 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
332
Час на прочитання
1 хв
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Курча табака на сковороді: класичний рецепт грузинської кухні

Курча тапака на сковороді / Фото: Credits

Курча табака – популярна грузинська страва. Особливість приготування страви в тому, що птицю обсмажують під гнітом, щоб вона набула плоскої форми.

Курча виходить соковитим, м'яким з апетитною рум'яною скоринкою і чудово доповнить будь-яке гуляння.

Інгредієнти

курча
700-800 г
лимонний сік
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
часник
2 зубчики
коріандр у зернах
1 ч. л.
паприка солодка
1 ч. л.
гірчиця по-французьки
1 ч. л.
розмарин
1 ст. л.
олія
50 г
масло вершкове
30 г
  • Тушку курчати промийте і обсушіть. Розріжте посередині грудки навпіл і розгорніть. Переверніть тушку курчати шкірою нагору, накрийте плівкою і акуратно відбийте. Потім її з двох боків посоліть, поперчіть і полийте лимонним соком. Відправте в холодильник маринуватися на годину.
  • Для соусу в ємності змішайте видавлений через прес часник, коріандр, паприку, гірчицю, розмарин та олію. Перемішайте.
  • На сковороді розігрійте вершкове масло і покладіть курча грудинкою донизу, встановіть гніт і обсмажте курча десять хвилин, потім переверніть на інший бік і обсмажте ще десять хвилин. Потім змастіть соусом із двох боків і обсмажте ще по вісім хвилин під гнітом з кожного боку. Викладіть на блюдо та прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Для гніту візьміть тарілку, а на неї вантаж.

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