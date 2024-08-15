Курча табака на сковороді: класичний рецепт грузинської кухні

Курча табака – популярна грузинська страва. Особливість приготування страви в тому, що птицю обсмажують під гнітом, щоб вона набула плоскої форми.
Курча виходить соковитим, м'яким з апетитною рум'яною скоринкою і чудово доповнить будь-яке гуляння.
Інгредієнти
- курча
- 700-800 г
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- часник
- 2 зубчики
- коріандр у зернах
- 1 ч. л.
- паприка солодка
- 1 ч. л.
- гірчиця по-французьки
- 1 ч. л.
- розмарин
- 1 ст. л.
- олія
- 50 г
- масло вершкове
- 30 г
- Тушку курчати промийте і обсушіть. Розріжте посередині грудки навпіл і розгорніть. Переверніть тушку курчати шкірою нагору, накрийте плівкою і акуратно відбийте. Потім її з двох боків посоліть, поперчіть і полийте лимонним соком. Відправте в холодильник маринуватися на годину.
- Для соусу в ємності змішайте видавлений через прес часник, коріандр, паприку, гірчицю, розмарин та олію. Перемішайте.
- На сковороді розігрійте вершкове масло і покладіть курча грудинкою донизу, встановіть гніт і обсмажте курча десять хвилин, потім переверніть на інший бік і обсмажте ще десять хвилин. Потім змастіть соусом із двох боків і обсмажте ще по вісім хвилин під гнітом з кожного боку. Викладіть на блюдо та прикрасьте зеленню.
Поради:
- Для гніту візьміть тарілку, а на неї вантаж.
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