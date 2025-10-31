- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 1 хв
Куряча пастрома: рецепт м'яса, яке підійде для святкової нарізки
Куряча пастрома чудово замінить куповану ковбасу і підійде для святкової нарізки, салатів або просто для подавання з будь-яким гарніром.
Вам знадобляться куряча грудка, спеції та духовка. У підсумку вийде ароматна, соковита і красива страва.
Інгредієнти
- куряча грудка
- 700-800 г
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- сухий часник
- 1 ч. л.
- хмелі-сунелі
- 1 ч. л.
- олія
- 30 г
- сіль
-
У мисці змішайте паприку, сухий часник, хмелі-сунелі, олію і сіль.
Курячу грудку помийте, обсушіть паперовим рушником, натріть підготовленою сумішшю і залиште на 30-60 хвилин за кімнатної температури.
Із фольги зробіть форму з бортиками, викладіть у неї куряче філе і поставте на деко.
Духовку попередньо розігрійте до 250 градусів, і поставте в неї деко з курячим філе на 20 хвилин, потім духовку вимкніть, дверцята не відчиняйте і залиште м'ясо в ній на 4-6 годин. Дістаньте його з духовки і зберігайте в холодильнику.
Поради:
Спеції використовуйте на свій смак.