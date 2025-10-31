Куряча пастрома: рецепт м'яса, яке підійде для святкової нарізки

Із фольги зробіть форму з бортиками, викладіть у неї куряче філе і поставте на деко.

Духовку попередньо розігрійте до 250 градусів, і поставте в неї деко з курячим філе на 20 хвилин, потім духовку вимкніть, дверцята не відчиняйте і залиште м'ясо в ній на 4-6 годин. Дістаньте його з духовки і зберігайте в холодильнику.