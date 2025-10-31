ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Куряча пастрома: рецепт м'яса, яке підійде для святкової нарізки

Куряча пастрома чудово замінить куповану ковбасу і підійде для святкової нарізки, салатів або просто для подавання з будь-яким гарніром.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
7 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
132 ккал
Куряча пастрома

Куряча пастрома / © Credits

Вам знадобляться куряча грудка, спеції та духовка. У підсумку вийде ароматна, соковита і красива страва.

Інгредієнти

куряча грудка
700-800 г
паприка мелена
1 ч. л.
сухий часник
1 ч. л.
хмелі-сунелі
1 ч. л.
олія
30 г
сіль

У мисці змішайте паприку, сухий часник, хмелі-сунелі, олію і сіль.

  1. Курячу грудку помийте, обсушіть паперовим рушником, натріть підготовленою сумішшю і залиште на 30-60 хвилин за кімнатної температури.

  2. Із фольги зробіть форму з бортиками, викладіть у неї куряче філе і поставте на деко.

  3. Духовку попередньо розігрійте до 250 градусів, і поставте в неї деко з курячим філе на 20 хвилин, потім духовку вимкніть, дверцята не відчиняйте і залиште м'ясо в ній на 4-6 годин. Дістаньте його з духовки і зберігайте в холодильнику.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie