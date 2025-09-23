ТСН у соціальних мережах

Рецепти
103
1 хв

Куряча печінка, маринована в соді: рецепт ніжної та ароматної страви

Особливість приготування курячої печінки в тому, що маринується вона в харчовій соді. Страва виходить дуже ніжною завдяки соді та ароматною — через велику кількість цибулі.

Катерина Труш
40 хвилин
130 ккал
Куряча печінка, маринована в соді

Куряча печінка, маринована в соді / © Credits

Знадобляться печінка, цибуля, сода, цукор і часник.

Інгредієнти

печінка куряча
500 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
часник
2 зубки
борошно пшеничне
1 ст. л.
сода харчова
1 ч. л.
цукор
1 ч. л.
сіль
1 ч. л.
олія рослинна
перець чорний мелений

  1. Печінку промийте, видаліть прожилки і протоки. Додайте соду, перемішайте та залиште на 15–20 хвилин за кімнатної температури.

  2. Цибулю і часник очистьте, цибулю наріжте півкільцями, часник вичавіть через прес.

  3. На пательні з рослинною олією на середньому вогні обсмажте цибулю до м’якості, посоліть, додайте цукор, перемішайте і смажте до золотистого кольору. Викладіть на тарілку.

  4. Курячу печінку промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником, наріжте великими шматочками та перемішайте з борошном.

  5. До пательні, де смажилася цибуля, влийте одну столову ложку рослинної олії, викладіть печінку та обсмажте на середньому вогні до рум’яності, потім додайте обсмажену цибулю, часник, чорний мелений перець, перемішайте і тушкуйте від кришкою п’ять хвилин.

Поради:

  • Печінку можна використовувати будь-яку.

