- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
Куряча печінка, маринована в соді: рецепт ніжної та ароматної страви
Особливість приготування курячої печінки в тому, що маринується вона в харчовій соді. Страва виходить дуже ніжною завдяки соді та ароматною — через велику кількість цибулі.
Знадобляться печінка, цибуля, сода, цукор і часник.
Інгредієнти
- печінка куряча
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- часник
- 2 зубки
- борошно пшеничне
- 1 ст. л.
- сода харчова
- 1 ч. л.
- цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- 1 ч. л.
- олія рослинна
- перець чорний мелений
Печінку промийте, видаліть прожилки і протоки. Додайте соду, перемішайте та залиште на 15–20 хвилин за кімнатної температури.
Цибулю і часник очистьте, цибулю наріжте півкільцями, часник вичавіть через прес.
На пательні з рослинною олією на середньому вогні обсмажте цибулю до м’якості, посоліть, додайте цукор, перемішайте і смажте до золотистого кольору. Викладіть на тарілку.
Курячу печінку промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником, наріжте великими шматочками та перемішайте з борошном.
До пательні, де смажилася цибуля, влийте одну столову ложку рослинної олії, викладіть печінку та обсмажте на середньому вогні до рум’яності, потім додайте обсмажену цибулю, часник, чорний мелений перець, перемішайте і тушкуйте від кришкою п’ять хвилин.
Поради:
Печінку можна використовувати будь-яку.