Рецепти
62
1 хв

Куряча печінка в цибулевому клярі: рецепт корисної страви

Це ніжна, корисна страва, яка сподобається багатьом. Готується дуже швидко і виходить смачною, як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
35 хвилин
175 ккал
Куряча печінка в цибулевому клярі

Куряча печінка в цибулевому клярі / © Credits

Підготовлену печінку обсмажте в клярі з цибулі, сметани, яйця, гірчиці та меленого чорного перцю.

Інгредієнти

печінка куряча
500 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
яйце куряче
1 шт.
борошно пшеничне
2 ст. л.
сметана
1,5 ст. л.
гірчиця
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія

Печінку промийте, видаліть жовчні протоки, розріжте на дві частини, посоліть і поперчіть.

Цибулю очистьте і натріть на дрібну тертку.

Для кляру в миску вбийте яйце, додайте сметану, сіль, гірчицю, натерту цибулю, борошно, перемішайте. Викладіть у кляр печінку, ще раз добре перемішайте і залиште на 10 хвилин.

На пательні розігрійте олію, викладіть печінку й обсмажте на середньому вогні з одного боку під закритою кришкою, потім переверніть на інший бік і смажте до золотистої скоринки.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

  • Приправи використовуйте на свій смак.

Наступна публікація

