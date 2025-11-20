Куряча печінка в цибулевому клярі: рецепт корисної страви

Куряча печінка в цибулевому клярі / © Credits

Реклама

Підготовлену печінку обсмажте в клярі з цибулі, сметани, яйця, гірчиці та меленого чорного перцю.

Інгредієнти печінка куряча 500 г цибуля ріпчаста 2 шт. яйце куряче 1 шт. борошно пшеничне 2 ст. л. сметана 1,5 ст. л. гірчиця 1 ч. л. перець чорний мелений сіль олія

Печінку промийте, видаліть жовчні протоки, розріжте на дві частини, посоліть і поперчіть.

Цибулю очистьте і натріть на дрібну тертку.

Реклама

Для кляру в миску вбийте яйце, додайте сметану, сіль, гірчицю, натерту цибулю, борошно, перемішайте. Викладіть у кляр печінку, ще раз добре перемішайте і залиште на 10 хвилин.

На пательні розігрійте олію, викладіть печінку й обсмажте на середньому вогні з одного боку під закритою кришкою, потім переверніть на інший бік і смажте до золотистої скоринки.

Поради: