Куряча печінка в цибулевому клярі: рецепт корисної страви
Це ніжна, корисна страва, яка сподобається багатьом. Готується дуже швидко і виходить смачною, як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Підготовлену печінку обсмажте в клярі з цибулі, сметани, яйця, гірчиці та меленого чорного перцю.
Інгредієнти
- печінка куряча
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- яйце куряче
- 1 шт.
- борошно пшеничне
- 2 ст. л.
- сметана
- 1,5 ст. л.
- гірчиця
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
-
Печінку промийте, видаліть жовчні протоки, розріжте на дві частини, посоліть і поперчіть.
Цибулю очистьте і натріть на дрібну тертку.
Для кляру в миску вбийте яйце, додайте сметану, сіль, гірчицю, натерту цибулю, борошно, перемішайте. Викладіть у кляр печінку, ще раз добре перемішайте і залиште на 10 хвилин.
На пательні розігрійте олію, викладіть печінку й обсмажте на середньому вогні з одного боку під закритою кришкою, потім переверніть на інший бік і смажте до золотистої скоринки.
Поради:
Сметану використовуйте будь-якої жирності.
Приправи використовуйте на свій смак.