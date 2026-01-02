ТСН у соціальних мережах

226
1 хв

Куряча печінка з болгарським перцем і цибулею: простий і швидкий рецепт

Куряча печінка з овочами виходить ніжною та м'якою.

Катерина Труш
35 хвилин
114 ккал
Куряча печінка з болгарським перцем і цибулею

Куряча печінка з болгарським перцем і цибулею / © Credits

Готується просто і швидко. Для цього курячу печінку обсмажте з болгарським перцем, цибулею і протушкуйте 15–20 хвилин. Подайте з рисом, картоплею або макаронами.

Інгредієнти

куряча печінка
500 г
перець болгарський
2 шт.
цибуля ріпчаста
2 шт.
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Курячу печінку помийте, видаліть плівки та наріжте на середні шматочки.

  2. Болгарський перець очистьте від насіння та наріжте соломкою.

  3. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.

  4. У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю та обсмажте до злегка золотистого кольору, додайте курячу печінку, перемішайте, обсмажте дві хвилини, потім додайте солодкий перець, поперчіть, посоліть і ще раз перемішайте. Накрийте кришкою та тушкуйте 15–20 хвилин.

Поради:

  • Готову страву можна посипати зеленню.

226
