- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 226
- Час на прочитання
- 1 хв
Куряча печінка з болгарським перцем і цибулею: простий і швидкий рецепт
Куряча печінка з овочами виходить ніжною та м'якою.
Готується просто і швидко. Для цього курячу печінку обсмажте з болгарським перцем, цибулею і протушкуйте 15–20 хвилин. Подайте з рисом, картоплею або макаронами.
Інгредієнти
- куряча печінка
- 500 г
- перець болгарський
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- олія
-
Курячу печінку помийте, видаліть плівки та наріжте на середні шматочки.
Болгарський перець очистьте від насіння та наріжте соломкою.
Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю та обсмажте до злегка золотистого кольору, додайте курячу печінку, перемішайте, обсмажте дві хвилини, потім додайте солодкий перець, поперчіть, посоліть і ще раз перемішайте. Накрийте кришкою та тушкуйте 15–20 хвилин.
Поради:
Готову страву можна посипати зеленню.