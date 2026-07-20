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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

Куряча печінка з цибулею на сковороді: простий і недорогий рецепт

Це найпростіший і найдешевший варіант приготування курячої печінки на швидку руку.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Коментарі
Куряча печінка з цибулею на сковороді

Куряча печінка з цибулею на сковороді / © Credits

Страва виходить недорогою, смачною, готується дуже швидко і підійде до будь-якого гарніру.

Інгредієнти

куряча печінка
500 г
цибуля ріпчаста
3 шт.
олія
30 мл
мелений чорний перець
сіль

  1. Курячу печінку помийте, видаліть прожилки, висушіть паперовим рушником і розріжте на дві частини.

  2. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.

  3. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю та обсмажте до м’якості, потім додайте печінку і, періодично помішуючи, обсмажуйте ще 6–8 хвилин до золотистого кольору, поперчіть, посоліть, накрийте кришкою, зменште вогонь і тушкуйте п’ять хвилин.

Поради:

  • Спеції додавайте за власним смаком.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
215
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