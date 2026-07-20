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Куряча печінка з цибулею на сковороді: простий і недорогий рецепт
Це найпростіший і найдешевший варіант приготування курячої печінки на швидку руку.
Страва виходить недорогою, смачною, готується дуже швидко і підійде до будь-якого гарніру.
Інгредієнти
- куряча печінка
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 3 шт.
- олія
- 30 мл
- мелений чорний перець
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- сіль
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Курячу печінку помийте, видаліть прожилки, висушіть паперовим рушником і розріжте на дві частини.
Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю та обсмажте до м’якості, потім додайте печінку і, періодично помішуючи, обсмажуйте ще 6–8 хвилин до золотистого кольору, поперчіть, посоліть, накрийте кришкою, зменште вогонь і тушкуйте п’ять хвилин.
Поради:
Спеції додавайте за власним смаком.
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