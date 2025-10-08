ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
2 хв

Куряча шаурма з часниковим соусом: рецепт смачної страви

Ароматна куряча шаурма — це страва, яку можна знайти на вулицях Стамбула, Афін або Тель-Авіва. Вона поєднує соковите м’ясо, свіжі овочі, м’який лаваш і неперевершений соус із часником та йогуртом.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Куряча шаурма з часниковим соусом: рецепт смачної страви

Куряча шаурма з часниковим соусом: рецепт смачної страви

Такий варіант середземноморської страви не лише смачний, а й набагато корисніший за фастфудну альтернативу. Приготувати його вдома зовсім нескладно, головне — знати кілька кулінарних хитрощів, про які розповіли на сторінці iramsfoodstory.

Інгредієнти

Курка:

  • куряче філе чи стегна без кісток — 900 г

  • сіль

  • чорний мелений перець

  • часникова приправа

  • копчена паприка

  • мелений кумин

  • томатна паста — 1 ст. л.

  • оливкова олія — 3 ст. л.

  • цибуля — 1 шт.

  • свіжий часник

Часниковий соус:

  • натуральний йогурт — 80 мл

  • майонез — 80 мл

  • сметана — 80 мл

  • лимонний сік — 1 ст. л.

  • сіль

  • часник — 3 зубки

  • часникова приправа

  • чорний мелений перець

Цибуля

  • червона цибуля — 1 шт.

  • сіль

  • подрібнена петрушка — 1 ст. л.

  • сумах

  • свіжий лимонний сік — 1 ст. л.

Шаурма

  • тонкий лаваш або піта — 4–5 шт.

  • квашені або мариновані огірки

  • свіжий салат (айсберг або ромен)

  • помідори

Приготування

  1. У великій мисці змішайте куряче м’ясо зі спеціями, томатною пастою, цибулею, часником та оливковою олією. Дайте маринуватися щонайменше 30 хв, ідеально — 2 години в холодильнику.

  2. Обсмажте курку на середньому вогні до золотистої скоринки. За бажанням можна довести до готовності в духовці, так м’ясо буде соковитішим.

  3. Змішайте всі інгредієнти в мисці до однорідності. Соус має бути густим та ароматним. Перед подаванням охолодіть у холодильнику.

  4. Цибулю наріжте півкільцями, злегка посоліть, додайте петрушку, сумах і лимонний сік. Перемішайте — отримаєте ароматну закуску.

  5. На лаваш викладіть листя салату, шматочки курки, томати, огірки, трохи цибулі з сумахом і полийте все часниково-йогуртовим соусом.

  6. Загорніть лаваш, злегка підрум’яньте його на сухій сковороді чи грилі 1–2 хв з кожного боку, поки не стане хрустким.

Порада

Подавайте шаурму зі свіжою картоплею фрі чи запеченими овочами. А щоб підсилити смак, приготуйте соус у подвійній порції, адже він чудово пасує й до курячих нагетсів, і до овочів.

Ця куряча шаурма з часниково-йогуртовим соусом — чудовий варіант для сімейної вечері чи смачного перекусу. Легка, ароматна та насичена білками, вона подарує вам відчуття подорожі узбережжям Середземного моря, просто у вас на кухні.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie