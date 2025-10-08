- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 86
- Час на прочитання
- 2 хв
Куряча шаурма з часниковим соусом: рецепт смачної страви
Ароматна куряча шаурма — це страва, яку можна знайти на вулицях Стамбула, Афін або Тель-Авіва. Вона поєднує соковите м’ясо, свіжі овочі, м’який лаваш і неперевершений соус із часником та йогуртом.
Такий варіант середземноморської страви не лише смачний, а й набагато корисніший за фастфудну альтернативу. Приготувати його вдома зовсім нескладно, головне — знати кілька кулінарних хитрощів, про які розповіли на сторінці iramsfoodstory.
Інгредієнти
Курка:
куряче філе чи стегна без кісток — 900 г
сіль
чорний мелений перець
часникова приправа
копчена паприка
мелений кумин
томатна паста — 1 ст. л.
оливкова олія — 3 ст. л.
цибуля — 1 шт.
свіжий часник
Часниковий соус:
натуральний йогурт — 80 мл
майонез — 80 мл
сметана — 80 мл
лимонний сік — 1 ст. л.
сіль
часник — 3 зубки
часникова приправа
чорний мелений перець
Цибуля
червона цибуля — 1 шт.
сіль
подрібнена петрушка — 1 ст. л.
сумах
свіжий лимонний сік — 1 ст. л.
Шаурма
тонкий лаваш або піта — 4–5 шт.
квашені або мариновані огірки
свіжий салат (айсберг або ромен)
помідори
Приготування
У великій мисці змішайте куряче м’ясо зі спеціями, томатною пастою, цибулею, часником та оливковою олією. Дайте маринуватися щонайменше 30 хв, ідеально — 2 години в холодильнику.
Обсмажте курку на середньому вогні до золотистої скоринки. За бажанням можна довести до готовності в духовці, так м’ясо буде соковитішим.
Змішайте всі інгредієнти в мисці до однорідності. Соус має бути густим та ароматним. Перед подаванням охолодіть у холодильнику.
Цибулю наріжте півкільцями, злегка посоліть, додайте петрушку, сумах і лимонний сік. Перемішайте — отримаєте ароматну закуску.
На лаваш викладіть листя салату, шматочки курки, томати, огірки, трохи цибулі з сумахом і полийте все часниково-йогуртовим соусом.
Загорніть лаваш, злегка підрум’яньте його на сухій сковороді чи грилі 1–2 хв з кожного боку, поки не стане хрустким.
Порада
Подавайте шаурму зі свіжою картоплею фрі чи запеченими овочами. А щоб підсилити смак, приготуйте соус у подвійній порції, адже він чудово пасує й до курячих нагетсів, і до овочів.
Ця куряча шаурма з часниково-йогуртовим соусом — чудовий варіант для сімейної вечері чи смачного перекусу. Легка, ароматна та насичена білками, вона подарує вам відчуття подорожі узбережжям Середземного моря, просто у вас на кухні.