Куряча шаурма з часниковим соусом: рецепт смачної страви

Такий варіант середземноморської страви не лише смачний, а й набагато корисніший за фастфудну альтернативу. Приготувати його вдома зовсім нескладно, головне — знати кілька кулінарних хитрощів, про які розповіли на сторінці iramsfoodstory.

Інгредієнти

Курка:

куряче філе чи стегна без кісток — 900 г

сіль

чорний мелений перець

часникова приправа

копчена паприка

мелений кумин

томатна паста — 1 ст. л.

оливкова олія — 3 ст. л.

цибуля — 1 шт.

свіжий часник

Часниковий соус:

натуральний йогурт — 80 мл

майонез — 80 мл

сметана — 80 мл

лимонний сік — 1 ст. л.

сіль

часник — 3 зубки

часникова приправа

чорний мелений перець

Цибуля

червона цибуля — 1 шт.

сіль

подрібнена петрушка — 1 ст. л.

сумах

свіжий лимонний сік — 1 ст. л.

Шаурма

тонкий лаваш або піта — 4–5 шт.

квашені або мариновані огірки

свіжий салат (айсберг або ромен)

помідори

Приготування

У великій мисці змішайте куряче м’ясо зі спеціями, томатною пастою, цибулею, часником та оливковою олією. Дайте маринуватися щонайменше 30 хв, ідеально — 2 години в холодильнику. Обсмажте курку на середньому вогні до золотистої скоринки. За бажанням можна довести до готовності в духовці, так м’ясо буде соковитішим. Змішайте всі інгредієнти в мисці до однорідності. Соус має бути густим та ароматним. Перед подаванням охолодіть у холодильнику. Цибулю наріжте півкільцями, злегка посоліть, додайте петрушку, сумах і лимонний сік. Перемішайте — отримаєте ароматну закуску. На лаваш викладіть листя салату, шматочки курки, томати, огірки, трохи цибулі з сумахом і полийте все часниково-йогуртовим соусом. Загорніть лаваш, злегка підрум’яньте його на сухій сковороді чи грилі 1–2 хв з кожного боку, поки не стане хрустким.

Порада

Подавайте шаурму зі свіжою картоплею фрі чи запеченими овочами. А щоб підсилити смак, приготуйте соус у подвійній порції, адже він чудово пасує й до курячих нагетсів, і до овочів.

Ця куряча шаурма з часниково-йогуртовим соусом — чудовий варіант для сімейної вечері чи смачного перекусу. Легка, ароматна та насичена білками, вона подарує вам відчуття подорожі узбережжям Середземного моря, просто у вас на кухні.