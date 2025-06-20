Куряче філе у хрумкій сирній скоринці: рецепт смачної страви

Куряче філе у хрумкій сирній скоринці / © Credits

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Фудблогерка Monika Molecka поділилася неймовірним рецептом приготування курячого філе у хрусткому сирному паніруванні, яке неодмінно стане хітом вашої кухні. Ідеально підходять як для буденного обіду, так і для святкової вечері.

Інгредієнти

Основне

Велике куряче філе 2 шт.

Сіль

Чорний перець

Панірування. Тарілка 1 (для змочування)

Яйця 2 шт.

Йогурт (не кислий, без додатків) 2 ст. л

Панірування. Тарілка 2 (панірувальна суміш)

Панірувальні сухарі 80 г

Сир чедер (натертий) 50 г

Пармезан (натертий) 20 г

Часникова приправа (або 1 зубчик свіжого) ½ ч. л

Свіжий подрібнений орегано 1 ч. л

Чорний перець

Цедра лимона ¼ шт.

Для запікання

Тверда моцарела (натерта) 100 г

Зелень для подачі

Лимон для подачі

Оливкова олія

Приготування

Розігрійте духовку до 180°C із режимом конвекції (вентиляції). Розріжте грудки вздовж, щоб утворити 4 тонкі філе.

Посоліть, поперчіть та злегка наколіть виделкою з обох боків — це допоможе м’ясу краще просочитися спеціями та зберегти соковитість. Змішайте інгредієнти для панірування. У першій тарілці: збийте яйця з йогуртом до однорідності. У другій тарілці: змішайте сухарі, сири, спеції та цедру лимона. Кожне філе обмокніть у яєчно-йогуртову суміш, потім ретельно обваляйте у сирно-сухарному паніруванні. Для хрусткішої скоринки цей процес можна повторити двічі. Викладіть філе на деко, застелене пергаментом і злегка змастіть олією. Запікайте приблизно 25 хв, доки не з’явиться рум’яна скоринка. Вийміть філе, посипте тертою моцарелою і поверніть у духовку ще на 5–7 хв, щоби сир розплавився та утворив ніжну тягучу скоринку. Прикрасьте свіжим орегано чи мікрозеленню. Перед подачею збризніть соком лимона — це додасть легкості та підкреслить сирну нотку.

Поради

Не пересушіть м’ясо. Якщо ваші шматочки філе тонкі, скоротіть час запікання на 3–5 хв.

Сири можна комбінувати. Якщо немає пармезану, замініть його на витриману гауду.

Йогурт у паніруванні допомагає зробити скоринку ніжною иа водночас хрусткою.

Ця страва — ідеальне поєднання ніжного курячого м’яса, пікантного сиру та свіжої лимонної нотки. Завдяки запіканню замість саженню, ви отримуєте хрустку скоринку без надлишку жиру. Простий набір інгредієнтів перетворюється на ресторанну страву, яку легко приготувати вдома.