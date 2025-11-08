Куряче філе з овочами

У пательні (без олії) обсмажте куряче філе на сильному вогні 2-3 хвилини з двох боків до золотистої скоринки і викладіть у форму для запікання, потім додайте кабачки, баклажани, шампіньйони, помідори цілі, гриби, посипте прованськими травами, посоліть, перемішайте та поставте в заздалегідь розігріту духовку до 200 градусів на 25-30 хвилин. Філе наріжте на смужки, викладіть овочі та подайте до столу.