- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 1 хв
Куряче філе з овочами
Овочі ідеально поєднуються з курячим філе. Подайте на обід або вечерю з будь-яким гарніром, або як самостійну страву.
Готується дуже просто: куряче філе злегка обсмажте на сковорідці, овочі наріжте кубиками, соломкою, додайте спеції та запечіть у духовці.
Інгредієнти
- куряче філе
- 300 г
- кабачки
- 0,5 шт.
- баклажани
- 1 шт.
- перець болгарський
- 1 шт.
- печериці
- 5 шт.
- помідори чері
- 10 шт.
- олія
- 2 ст. л.
- прованські трави
- 0,5 ч. л.
- спеції для курки
- 0,5 ч. л.
- сіль
Куряче філе очистьте від плівки, помийте, обсушіть паперовим рушником, додайте спеції для курки, олію, посоліть, перемішайте та залиште на 10 хвилин.
Овочі помийте.
Кабачки, баклажани наріжте великими кубиками.
Перець болгарський очистьте від насіння, плодоніжки та наріжте соломкою.
Печериці розріжте на дві або чотири частини.
У пательні (без олії) обсмажте куряче філе на сильному вогні 2-3 хвилини з двох боків до золотистої скоринки і викладіть у форму для запікання, потім додайте кабачки, баклажани, шампіньйони, помідори цілі, гриби, посипте прованськими травами, посоліть, перемішайте та поставте в заздалегідь розігріту духовку до 200 градусів на 25-30 хвилин. Філе наріжте на смужки, викладіть овочі та подайте до столу.
Поради:
Овочі використовуйте будь-які, ті, які вам до смаку.