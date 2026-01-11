- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 1 хв
Куряче філе з овочами, запечене в рукаві: швидкий рецепт без попереднього обсмажування
Приготуйте корисну, ароматну вечерю для всієї родини.
Цей спосіб приготування курячого філе з овочами гарний тим, що не потрібно нічого попередньо обсмажувати та варити, адже страва готується в рукаві для запікання, а отже, скоротиться час приготування і кількість брудного посуду.
Інгредієнти
- філе куряче
- 600 г
- печериці
- 300 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- перець солодкий
- 1 шт.
- соус соєвий
- 50 мл
- мед
- 1 ч. л.
- оцет яблучний
- 2 ст. л.
- олія оливкова
- 1 ст. л.
- приправа для курки
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте на смужки та викладіть до миски.
Влийте соєвий соус, додайте приправу для курки, мед, яблучний оцет, оливкову олію, чорний мелений перець, трохи посоліть, добре перемішайте і залиште маринуватися за кімнатної температури на дві години.
Цибулю і моркву очистьте, цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на тертці для корейської моркви.
Солодкий перець очистьте від насіння і плодоніжки та наріжте смужками.
Гриби наріжте пластинами.
Цибулю, моркву, солодкий перець, гриби з’єднайте з маринованим м’ясом, добре перемішайте та викладіть до рукава для запікання, зав’яжіть краї, зробіть кілька проколів зубочисткою і покладіть до заздалегідь розігрітої до 180 градусів духовки на 30 хвилин.
Потім обережно розріжте рукав для запікання і подайте запечене філе з будь-яким гарніром або як самостійну страву.
Поради:
Куряче філе можна залишити маринуватися на ніч.