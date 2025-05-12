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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв

Куряче філе з овочами та грибами, запечене в рукаві: рецепт на швидку руку

Запечене філе з овочами — це ідеальний варіант смачного і корисного гарніру або просто як самостійна страва.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
88 ккал
Куряче філе з овочами та грибами

Куряче філе з овочами та грибами / © Credits

За рахунок запікання м’яса та овочів страва виходить соковитою та ароматною. Рецепт дуже простий, для цього потрібно замаринувати куряче філе в соєвому соусі, меді, спеціях, нарізати овочі, відправити в рукав для запікання і запекти в духовці.

Інгредієнти

куряче філе
500 г
печериці
300 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
морква
1 шт.
перець солодкий
2 шт.
соєвий соус
2 ст. л.
мед
1 ч. л.
яблучний оцет
1,5 ст. л.
приправи для курки
1 ч. л.
олія
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на смужки середньої товщини.

  2. У мисці змішайте соєвий соус, мед, яблучний оцет, приправу для курки, олію, перець чорний мелений. Викладіть у маринад куряче філе і відправте в холодильник маринуватися три години.

  3. Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, моркву — соломкою.

  4. Гриби промийте та наріжте тонкими слайсами.

  5. Перець солодкий очистьте від насіння та наріжте соломкою.

  6. Складіть всі овочі в миску, додайте мариноване куряче філе, сіль і перемішайте.

  7. Перекладіть масу в рукав для запікання, щільно зав’яжіть краї рукава, проткніть зубочисткою в кількох місцях і викладіть на деко для запікання.

  8. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин.

Поради:

  • Куряче філе можна залишити маринуватися на ніч.

  • Перець солодкий за бажанням використовуйте двох кольорів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
188
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