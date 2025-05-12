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Куряче філе з овочами та грибами, запечене в рукаві: рецепт на швидку руку
Запечене філе з овочами — це ідеальний варіант смачного і корисного гарніру або просто як самостійна страва.
За рахунок запікання м’яса та овочів страва виходить соковитою та ароматною. Рецепт дуже простий, для цього потрібно замаринувати куряче філе в соєвому соусі, меді, спеціях, нарізати овочі, відправити в рукав для запікання і запекти в духовці.
Інгредієнти
- куряче філе
- 500 г
- печериці
- 300 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- перець солодкий
- 2 шт.
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- мед
- 1 ч. л.
- яблучний оцет
- 1,5 ст. л.
- приправи для курки
- 1 ч. л.
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на смужки середньої товщини.
У мисці змішайте соєвий соус, мед, яблучний оцет, приправу для курки, олію, перець чорний мелений. Викладіть у маринад куряче філе і відправте в холодильник маринуватися три години.
Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, моркву — соломкою.
Гриби промийте та наріжте тонкими слайсами.
Перець солодкий очистьте від насіння та наріжте соломкою.
Складіть всі овочі в миску, додайте мариноване куряче філе, сіль і перемішайте.
Перекладіть масу в рукав для запікання, щільно зав’яжіть краї рукава, проткніть зубочисткою в кількох місцях і викладіть на деко для запікання.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин.
Поради:
Куряче філе можна залишити маринуватися на ніч.
Перець солодкий за бажанням використовуйте двох кольорів.