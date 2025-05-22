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Куряче філе з шампіньйонами в вершковому соусі: рецепт розкішної гарячої страви
Куряче філе з грибами та густа підлива ідеально підійдуть практично для будь-якого гарніру: до картопляного пюре, рису, макаронів.
М'ясо виходить соковитим, м'яким з ніжним соусом та ароматними грибами.
Інгредієнти
- куряче філе
- 700 г
- печериці
- 400 г
- вершки 10-20%
- 200 мл
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- масло вершкове
- 30 г
- приправа для курки
- 1 ч. л.
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на шматочки.
Печериці промийте та наріжте на тонкі пластини.
Цибулю та часник очистьте, наріжте на дрібні кубики.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть куряче філе, обсмажте до золотистого кольору та викладіть у тарілку.
На цій сковороді обсмажте цибулю та часник до м'якості, додайте гриби і смажте до випарювання рідини, додайте вершкове масло та обсмажте три хвилини, влийте вершки, перемішайте.
Додайте куряче філе, чорний мелений перець, приправу, сіль і ще раз перемішайте. Тушкуйте 5-10 хвилин на повільному вогні.
Поради:
Вершки використовуйте 10% або 20%.