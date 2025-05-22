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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

Куряче філе з шампіньйонами в вершковому соусі: рецепт розкішної гарячої страви

Куряче філе з грибами та густа підлива ідеально підійдуть практично для будь-якого гарніру: до картопляного пюре, рису, макаронів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
113 ккал
Куряче філе з печерицями у вершковому соусі

Куряче філе з печерицями у вершковому соусі / © Credits

М'ясо виходить соковитим, м'яким з ніжним соусом та ароматними грибами.

Інгредієнти

куряче філе
700 г
печериці
400 г
вершки 10-20%
200 мл
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубчики
масло вершкове
30 г
приправа для курки
1 ч. л.
олія
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на шматочки.

  2. Печериці промийте та наріжте на тонкі пластини.

  3. Цибулю та часник очистьте, наріжте на дрібні кубики.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть куряче філе, обсмажте до золотистого кольору та викладіть у тарілку.

  5. На цій сковороді обсмажте цибулю та часник до м'якості, додайте гриби і смажте до випарювання рідини, додайте вершкове масло та обсмажте три хвилини, влийте вершки, перемішайте.

  6. Додайте куряче філе, чорний мелений перець, приправу, сіль і ще раз перемішайте. Тушкуйте 5-10 хвилин на повільному вогні.

Поради:

  • Вершки використовуйте 10% або 20%.

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Дата публікації
Кількість переглядів
177
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