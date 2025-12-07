- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 1 хв
Куряче філе з цукіні та болгарським перцем: дуже простий рецепт
Це чудовий варіант легкої вечері, яку ви приготуєте лише за 20 хвилин.
Готується страва дуже швидко. Для цього шматочки курячого філе протушкуйте з цукіні, болгарським перцем, томатною пастою та спеціями. Вийде соковито й поживно.
Інгредієнти
- куряче філе
- 600 г
- цукіні
- 1 шт.
- болгарський перець
- 1 шт.
- томатна паста
- 2 ст. л.
- сушений орегано
- 1 ч. л.
- олія
- 2 ст. л.
- чорний мелений перець
- сіль
Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте середніми кубиками.
Цукіні також наріжте середніми кубиками.
Перець очистьте від насіння і плодоніжки та наріжте великими шматочками.
У сковорідці розігрійте олію, викладіть куряче філе та обсмажте на середньому вогні до злегка золотистої скоринки, додайте цукіні, болгарський перець та протушкуйте п’ять хвилин. Потім додайте томатну пасту, орегано, перець чорний мелений, сіль, перемішайте і тушкуйте на повільному вогні ще 15 хвилин.
Поради:
Цукіні можна замінити кабачком.