Рецепти
77
1 хв

Куряче філе з цукіні та болгарським перцем: дуже простий рецепт

Це чудовий варіант легкої вечері, яку ви приготуєте лише за 20 хвилин.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
35 хвилин
110 ккал
Куряче філе з цукіні та болгарським перцем

Куряче філе з цукіні та болгарським перцем / © Credits

Готується страва дуже швидко. Для цього шматочки курячого філе протушкуйте з цукіні, болгарським перцем, томатною пастою та спеціями. Вийде соковито й поживно.

Інгредієнти

куряче філе
600 г
цукіні
1 шт.
болгарський перець
1 шт.
томатна паста
2 ст. л.
сушений орегано
1 ч. л.
олія
2 ст. л.
чорний мелений перець
сіль

  1. Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте середніми кубиками.

  2. Цукіні також наріжте середніми кубиками.

  3. Перець очистьте від насіння і плодоніжки та наріжте великими шматочками.

  4. У сковорідці розігрійте олію, викладіть куряче філе та обсмажте на середньому вогні до злегка золотистої скоринки, додайте цукіні, болгарський перець та протушкуйте п’ять хвилин. Потім додайте томатну пасту, орегано, перець чорний мелений, сіль, перемішайте і тушкуйте на повільному вогні ще 15 хвилин.

Поради:

  • Цукіні можна замінити кабачком.

Наступна публікація

