Куряче філе, запечене в беконі: рецепт ефектної гарячої страви
Ніжне куряче філе в хрусткому беконі — це не лише смачно, а й гарно на вигляд на святковому столі.
Щоб філе не було сухим, загорніть його в бекон, він додасть м’ясу соковитості та аромату. Подайте у вигляді закуски або з улюбленим гарніром.
Інгредієнти
- куряче філе
- 2 шт.
- копчений бекон
- 180 г
- соєвий соус
- 3 ст. л.
- мед
- 1 ч. л.
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- кунжут
-
Куряче філе помийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте вздовж волокон довгими смужками завширшки близько 2–3 сантиметри.
Для маринаду: в мисці змішайте соєвий соус, мед, лимонний сік, чорний мелений перець, паприку та сіль.
Куряче філе викладіть до миски, додайте половину маринаду, добре перемішайте і залиште за кімнатної температури на 15–20 хвилин.
Кожен шматочок курячого філе щільно загорніть у бекон, змастіть рештою маринаду, посипте кунжутом і викладіть на деко, застелене пергаментом.
Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 25–30 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
За бажанням у маринад можна додати пропущений через прес часник.