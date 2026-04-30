Рецепти
159
Куряче філе, запечене в беконі: рецепт ефектної гарячої страви

Ніжне куряче філе в хрусткому беконі — це не лише смачно, а й гарно на вигляд на святковому столі.

Катерина Труш
1 година
250 ккал
Куряче філе запечене в беконі

Куряче філе, запечене в беконі / © Credits

Щоб філе не було сухим, загорніть його в бекон, він додасть м’ясу соковитості та аромату. Подайте у вигляді закуски або з улюбленим гарніром.

Інгредієнти

куряче філе
2 шт.
копчений бекон
180 г
соєвий соус
3 ст. л.
мед
1 ч. л.
лимонний сік
1 ст. л.
паприка мелена
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
кунжут

  1. Куряче філе помийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте вздовж волокон довгими смужками завширшки близько 2–3 сантиметри.

  2. Для маринаду: в мисці змішайте соєвий соус, мед, лимонний сік, чорний мелений перець, паприку та сіль.

  3. Куряче філе викладіть до миски, додайте половину маринаду, добре перемішайте і залиште за кімнатної температури на 15–20 хвилин.

  4. Кожен шматочок курячого філе щільно загорніть у бекон, змастіть рештою маринаду, посипте кунжутом і викладіть на деко, застелене пергаментом.

  5. Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 25–30 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • За бажанням у маринад можна додати пропущений через прес часник.

