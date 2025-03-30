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Куряче-телячі фрикадельки: цікавий рецепт м'ясної страви
Куряче-телячі фрикадельки – особливий варіант страви, який поєднує ніжність курячого м’яса та насичений смак телятини. Вони виходять соковитими, ароматними та добре поєднуються з різними гарнірами.
Фрикадельки – одна з найпопулярніших м’ясних страв у всьому світі. Вони зустрічаються у різних національних кухнях, таких як італійська, шведська, турецька, грузинська та навіть китайська. Ця страва відрізняється простотою приготування та універсальністю: фрикадельки можна додавати до супів, паст, запікати чи тушкувати у соусах. А про цей унікальний рецепт розповіли на сторінці family2cooking.
Інгредієнти
- Телятина
- 200 г
- Курятина
- 200 г
- Цибуля
- 5 шт.
- Томатна паста
- 4 ст. л
- Бульйон (або вода)
- 300 мл
- Сіль
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- Перець
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- Копчена паприка
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- Хмелі-сунелі
- ½ ч. л
- Сухий часник
- ½ ч. л
- Яйце
- 1 шт.
- Олія
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Приготування
Телятину, курятину та 2 цибулини пропустити через м’ясорубку чи подрібніть у блендері до однорідної консистенції.
Додати яйце, сіль, перець, копчену паприку, хмелі-сунелі, сухий часник і добре перемішати фарш. Він має бути м’яким і пластичним.
Сформувати маленькі фрикадельки розміром з волоський горіх.
Обсмажити фрикадельки на середньому вогні до золотистої скоринки, потім викласти їх на тарілку.
У цю ж сковороду додати 3 нарізані цибулини та обсмажувати до золотистого кольору.
Додати томатну пасту та готувати ще 3-4 хвилини до появи насиченого солодкуватого аромату.
Влити бульйон, повернути фрикадельки на пательню та тушкувати на повільному вогні 15-20 хв, поки соус не стане густим і насиченим.
Подавайте з улюбленим гарніром – картопляним пюре, пастою, гречкою або навіть овочевим пюре.
Поради:
Комбінація телятини та курятини забезпечує ніжну структуру, але можна спробувати й інші варіанти (наприклад, додати індичку чи яловичину).
Важливо обсмажити фрикадельки до рум’яної скоринки, а не до пересушування, щоб вони залишалися соковитими всередині.
Куряче-телячі фрикадельки – чудовий вибір для сімейної вечері чи святкового столу. Вони прості у приготуванні, добре поєднуються з різними гарнірами та мають ніжний смак. Завдяки правильно підібраним спеціям і приготуванню ця страва стане улюбленою серед ваших домашніх.