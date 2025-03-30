Куряче-телячі фрикадельки: цікавий рецепт м'ясної страви

Куряче-телячі фрикадельки / © Credits

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Фрикадельки – одна з найпопулярніших м’ясних страв у всьому світі. Вони зустрічаються у різних національних кухнях, таких як італійська, шведська, турецька, грузинська та навіть китайська. Ця страва відрізняється простотою приготування та універсальністю: фрикадельки можна додавати до супів, паст, запікати чи тушкувати у соусах. А про цей унікальний рецепт розповіли на сторінці family2cooking.

Інгредієнти Телятина 200 г Курятина 200 г Цибуля 5 шт. Томатна паста 4 ст. л Бульйон (або вода) 300 мл Сіль Перець Копчена паприка Хмелі-сунелі ½ ч. л Сухий часник ½ ч. л Яйце 1 шт. Олія

Приготування

Телятину, курятину та 2 цибулини пропустити через м’ясорубку чи подрібніть у блендері до однорідної консистенції. Додати яйце, сіль, перець, копчену паприку, хмелі-сунелі, сухий часник і добре перемішати фарш. Він має бути м’яким і пластичним. Сформувати маленькі фрикадельки розміром з волоський горіх. Обсмажити фрикадельки на середньому вогні до золотистої скоринки, потім викласти їх на тарілку. У цю ж сковороду додати 3 нарізані цибулини та обсмажувати до золотистого кольору. Додати томатну пасту та готувати ще 3-4 хвилини до появи насиченого солодкуватого аромату. Влити бульйон, повернути фрикадельки на пательню та тушкувати на повільному вогні 15-20 хв, поки соус не стане густим і насиченим. Подавайте з улюбленим гарніром – картопляним пюре, пастою, гречкою або навіть овочевим пюре.

Поради:

Комбінація телятини та курятини забезпечує ніжну структуру, але можна спробувати й інші варіанти (наприклад, додати індичку чи яловичину).

Важливо обсмажити фрикадельки до рум’яної скоринки, а не до пересушування, щоб вони залишалися соковитими всередині.

Куряче-телячі фрикадельки – чудовий вибір для сімейної вечері чи святкового столу. Вони прості у приготуванні, добре поєднуються з різними гарнірами та мають ніжний смак. Завдяки правильно підібраним спеціям і приготуванню ця страва стане улюбленою серед ваших домашніх.

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