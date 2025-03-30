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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
2 хв

Куряче-телячі фрикадельки: цікавий рецепт м'ясної страви

Куряче-телячі фрикадельки – особливий варіант страви, який поєднує ніжність курячого м’яса та насичений смак телятини. Вони виходять соковитими, ароматними та добре поєднуються з різними гарнірами.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Куряче-телячі фрикадельки

Куряче-телячі фрикадельки / © Credits

Фрикадельки – одна з найпопулярніших м’ясних страв у всьому світі. Вони зустрічаються у різних національних кухнях, таких як італійська, шведська, турецька, грузинська та навіть китайська. Ця страва відрізняється простотою приготування та універсальністю: фрикадельки можна додавати до супів, паст, запікати чи тушкувати у соусах. А про цей унікальний рецепт розповіли на сторінці family2cooking.

Інгредієнти

Телятина
200 г
Курятина
200 г
Цибуля
5 шт.
Томатна паста
4 ст. л
Бульйон (або вода)
300 мл
Сіль
Перець
Копчена паприка
Хмелі-сунелі
½ ч. л
Сухий часник
½ ч. л
Яйце
1 шт.
Олія

Приготування

  1. Телятину, курятину та 2 цибулини пропустити через м’ясорубку чи подрібніть у блендері до однорідної консистенції.

  2. Додати яйце, сіль, перець, копчену паприку, хмелі-сунелі, сухий часник і добре перемішати фарш. Він має бути м’яким і пластичним.

  3. Сформувати маленькі фрикадельки розміром з волоський горіх.

  4. Обсмажити фрикадельки на середньому вогні до золотистої скоринки, потім викласти їх на тарілку.

  5. У цю ж сковороду додати 3 нарізані цибулини та обсмажувати до золотистого кольору.

  6. Додати томатну пасту та готувати ще 3-4 хвилини до появи насиченого солодкуватого аромату.

  7. Влити бульйон, повернути фрикадельки на пательню та тушкувати на повільному вогні 15-20 хв, поки соус не стане густим і насиченим.

  8. Подавайте з улюбленим гарніром – картопляним пюре, пастою, гречкою або навіть овочевим пюре.

Поради:

  • Комбінація телятини та курятини забезпечує ніжну структуру, але можна спробувати й інші варіанти (наприклад, додати індичку чи яловичину).

  • Важливо обсмажити фрикадельки до рум’яної скоринки, а не до пересушування, щоб вони залишалися соковитими всередині.

Куряче-телячі фрикадельки – чудовий вибір для сімейної вечері чи святкового столу. Вони прості у приготуванні, добре поєднуються з різними гарнірами та мають ніжний смак. Завдяки правильно підібраним спеціям і приготуванню ця страва стане улюбленою серед ваших домашніх.

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