-
- Рецепти
- 56
- 1 хв
Курячі биточки: гаряча страва без зайвих калорій
Якщо вам хочеться чогось м’ясного, приготуйте курячі биточки.
Додайте в м’ясо сметану — і страва вийде ніжною та соковитою, а крохмаль не дасть биточкам розвалитися. Подайте з картопляним пюре, рисом або свіжими овочами.
Інгредієнти
- куряче філе
- 500 г
- яйця курячі
- 1 шт.
- крохмаль картопляний
- 2 ст. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- олія
-
Філе помийте, обсушіть і наріжте дрібними кубиками.
Цибулю, часник очистьте і натріть на дрібну тертку.
Яйце збийте вінчиком.
У миску викладіть куряче філе, яйце, сметану, цибулю, часник, перець чорний мелений, посоліть, перемішайте, всипте крохмаль і ще раз добре перемішайте. Накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на 30-40 хвилин.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладайте масу столовою ложкою у вигляді невеликих оладок і обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
Сметану можна замінити майонезом.
За бажанням додайте зелень.