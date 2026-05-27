Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
1 хв

Курячі биточки: гаряча страва без зайвих калорій

Якщо вам хочеться чогось м’ясного, приготуйте курячі биточки.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Коментарі
Курячі биточки

Курячі биточки / © Credits

Додайте в м’ясо сметану — і страва вийде ніжною та соковитою, а крохмаль не дасть биточкам розвалитися. Подайте з картопляним пюре, рисом або свіжими овочами.

Інгредієнти

куряче філе
500 г
яйця курячі
1 шт.
крохмаль картопляний
2 ст. л.
сметана
2 ст. л.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
1 зубчик
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Філе помийте, обсушіть і наріжте дрібними кубиками.

  2. Цибулю, часник очистьте і натріть на дрібну тертку.

  3. Яйце збийте вінчиком.

  4. У миску викладіть куряче філе, яйце, сметану, цибулю, часник, перець чорний мелений, посоліть, перемішайте, всипте крохмаль і ще раз добре перемішайте. Накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на 30-40 хвилин.

  5. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладайте масу столовою ложкою у вигляді невеликих оладок і обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Сметану можна замінити майонезом.

  • За бажанням додайте зелень.

Коментарі
Дата публікації
Кількість переглядів
56
