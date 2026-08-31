Курячі гомілки у сметанному соусі: рецепт ніжної гарячої страви

У сковороді розігрійте олію, обсмажте на середньому вогні курячі гомілки з обох боків до легкої золотистої скоринки, додайте цибулю і смажте ще до її м’якості, потім залийте сметанним соусом, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте 30 хвилин, періодично помішуючи.