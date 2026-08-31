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Курячі гомілки у сметанному соусі: рецепт ніжної гарячої страви
Курячі гомілки виходять дуже ніжними та соковитими, оскільки м’ясо тушкується у сметанному соусі, і буквально тануть у роті.
Подавайте гарячими, з будь-яким гарніром, поливаючи соусом, у якому тушкувалося м’ясо.
Інгредієнти
- курячі гомілки
- 8 шт.
- сметана 15 %
- 250 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- часник
- 2 зубчики
- мелена паприка
- 1 ч. л.
- мелений чорний перець
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- олія
- 2–3 ст. л.
- вода
- 120 мл
- сіль
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Курячі гомілки промийте, висушіть паперовим рушником, натріть сіллю.
Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте середніми кубиками, часник подрібніть.
Для соусу: у миску викладіть сметану, часник, паприку, мелений чорний перець, посоліть, влийте теплу воду та перемішайте.
У сковороді розігрійте олію, обсмажте на середньому вогні курячі гомілки з обох боків до легкої золотистої скоринки, додайте цибулю і смажте ще до її м’якості, потім залийте сметанним соусом, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте 30 хвилин, періодично помішуючи.
Поради:
Перед подаванням за бажанням посипте свіжою зеленню.