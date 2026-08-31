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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
1 хв

Курячі гомілки у сметанному соусі: рецепт ніжної гарячої страви

Курячі гомілки виходять дуже ніжними та соковитими, оскільки м’ясо тушкується у сметанному соусі, і буквально тануть у роті.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
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Курячі гомілки у сметанному соусі

Курячі гомілки у сметанному соусі / © Credits

Подавайте гарячими, з будь-яким гарніром, поливаючи соусом, у якому тушкувалося м’ясо.

Інгредієнти

курячі гомілки
8 шт.
сметана 15 %
250 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
часник
2 зубчики
мелена паприка
1 ч. л.
мелений чорний перець
олія
2–3 ст. л.
вода
120 мл
сіль

  1. Курячі гомілки промийте, висушіть паперовим рушником, натріть сіллю.

  2. Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте середніми кубиками, часник подрібніть.

  3. Для соусу: у миску викладіть сметану, часник, паприку, мелений чорний перець, посоліть, влийте теплу воду та перемішайте.

  4. У сковороді розігрійте олію, обсмажте на середньому вогні курячі гомілки з обох боків до легкої золотистої скоринки, додайте цибулю і смажте ще до її м’якості, потім залийте сметанним соусом, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте 30 хвилин, періодично помішуючи.

Поради:

  • Перед подаванням за бажанням посипте свіжою зеленню.

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