Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Курячі гомілки з гречкою в рукаві

Приготуйте ситний ледачий варіант обіду або вечері з доступних продуктів з мінімумом посуду. Просто складіть усі підготовлені інгредієнти до рукава, залийте водою і запечіть у духовці.

Автор публікації
Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
193 ккал
Курячі гомілки з гречкою в рукаві

Курячі гомілки з гречкою в рукаві / © Credits

Гречана каша виходить розсипчаста, ароматна, просочена соками м’яса, овочів і спецій.

Інгредієнти

крупа гречана
1 скл.
гомілка куряча
4 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
вода
2 скл.
олія
1 ст. л.
паприка копчена мелена
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
цибуля зелена

  1. У мисці змішайте копчену паприку, чорний мелений перець, олію і сіль.

  2. Курячі гомілки помийте, обсушіть паперовим рушником і натріть спеціями.

  3. Цибулю і моркву очистіть, цибулю наріжте півкільцями, моркву — брусочками.

  4. Гречку добре промийте.

  5. Рукав для запікання зав’яжіть з одного боку, викладіть до форми для запікання. Перекладіть до нього гречку, овочі, посоліть, поперчіть, додайте курячі гомілки, влийте воду і зав’яжіть другий кінець рукава.

  6. Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 50–60 хвилин.

  7. Викладіть на блюдо, прикрасьте дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

