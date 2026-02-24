- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 1 хв
Курячі гомілки з гречкою в рукаві
Приготуйте ситний ледачий варіант обіду або вечері з доступних продуктів з мінімумом посуду. Просто складіть усі підготовлені інгредієнти до рукава, залийте водою і запечіть у духовці.
Гречана каша виходить розсипчаста, ароматна, просочена соками м’яса, овочів і спецій.
Інгредієнти
- крупа гречана
- 1 скл.
- гомілка куряча
- 4 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- вода
- 2 скл.
- олія
- 1 ст. л.
- паприка копчена мелена
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- цибуля зелена
-
У мисці змішайте копчену паприку, чорний мелений перець, олію і сіль.
Курячі гомілки помийте, обсушіть паперовим рушником і натріть спеціями.
Цибулю і моркву очистіть, цибулю наріжте півкільцями, моркву — брусочками.
Гречку добре промийте.
Рукав для запікання зав’яжіть з одного боку, викладіть до форми для запікання. Перекладіть до нього гречку, овочі, посоліть, поперчіть, додайте курячі гомілки, влийте воду і зав’яжіть другий кінець рукава.
Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 50–60 хвилин.
Викладіть на блюдо, прикрасьте дрібно нарізаною зеленою цибулею.
Поради:
Спеції використовуйте на свій смак.