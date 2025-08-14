- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 143
- Час на прочитання
- 2 хв
Курячі котлети з кабачками: цікавий рецепт
Кабачок — один із найуніверсальніших літніх овочів. Він чудово поєднується з м’ясом, робить страви ніжними та соковитими, а ще додає легкості, адже зменшує калорійність.
Якщо у вас у холодильнику завалявся кабачок, який ось-ось зіпсується, цей рецепт стане справжнім порятунком. Курячі котлети з кабачками готуються швидко, виходять ніжними всередині та апетитно рум’яними зовні, а головне, смакують і дітям, і дорослим. Про рецепт їхнього приготування розповіли на сторінці Tasty Stories.
Інгредієнти
- Куряче філе
- 2 шт. (400 г)
- Яйце
- 1 шт.
- Цибуля ріпчаста
- ½ шт.
- Кабачок
- 1 шт.
- Приправа до курки
-
- Сіль
-
- Свіжа петрушка
- 3–4 гілочки
- Масло гхі (або будь-яка рослинна олія для смаження)
-
Приготування
Куряче філе промийте, обсушіть і наріжте великими шматками.
Подрібніть філе разом із цибулею, яйцем, сіллю та приправою до курки у блендері чи м’ясорубці до однорідної маси.
Натріть кабачок на дрібній тертці, злегка посоліть і залиште на кілька хвилин. Потім добре відтисніть сік, щоб котлети не вийшли водянистими.
Додайте кабачок і дрібно нарізану петрушку до курячого фаршу. Перемішайте до однорідності.
Щоб вони були акуратними, змочуйте руки у холодній воді перед кожним формуванням.
На сковороді розігрійте масло гхі чи іншу олію. Смажте котлети з двох боків на середньому вогні до золотистої скоринки, приблизно по 4–5 хв з кожного боку.
Найкраще смакують зі свіжими овочами, салатом або легким соусом на основі йогурту.
Поради
Якщо хочете зменшити кількість жиру, котлети можна запекти у духовці за 180°C протягом 20–25 хв.
Для насиченішого смаку додайте до фаршу зубчик часнику чи трохи тертого сиру.
Замість курячого філе можна використати індичку.
Курячі котлети з кабачками — це не лише смачно, а й корисно. Така страва легко впишеться у меню здорового харчування, стане гарним варіантом для сімейної вечері та чудово підійде навіть для дитячого раціону.