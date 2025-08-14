ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
2 хв

Курячі котлети з кабачками: цікавий рецепт

Кабачок — один із найуніверсальніших літніх овочів. Він чудово поєднується з м’ясом, робить страви ніжними та соковитими, а ще додає легкості, адже зменшує калорійність.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
125 ккал
Курячі котлети з кабачками

Курячі котлети з кабачками / © Credits

Якщо у вас у холодильнику завалявся кабачок, який ось-ось зіпсується, цей рецепт стане справжнім порятунком. Курячі котлети з кабачками готуються швидко, виходять ніжними всередині та апетитно рум’яними зовні, а головне, смакують і дітям, і дорослим. Про рецепт їхнього приготування розповіли на сторінці Tasty Stories.

Інгредієнти

Куряче філе
2 шт. (400 г)
Яйце
1 шт.
Цибуля ріпчаста
½ шт.
Кабачок
1 шт.
Приправа до курки
Сіль
Свіжа петрушка
3–4 гілочки
Масло гхі (або будь-яка рослинна олія для смаження)

Приготування

  1. Куряче філе промийте, обсушіть і наріжте великими шматками.

  2. Подрібніть філе разом із цибулею, яйцем, сіллю та приправою до курки у блендері чи м’ясорубці до однорідної маси.

  3. Натріть кабачок на дрібній тертці, злегка посоліть і залиште на кілька хвилин. Потім добре відтисніть сік, щоб котлети не вийшли водянистими.

  4. Додайте кабачок і дрібно нарізану петрушку до курячого фаршу. Перемішайте до однорідності.

  5. Щоб вони були акуратними, змочуйте руки у холодній воді перед кожним формуванням.

  6. На сковороді розігрійте масло гхі чи іншу олію. Смажте котлети з двох боків на середньому вогні до золотистої скоринки, приблизно по 4–5 хв з кожного боку.

  7. Найкраще смакують зі свіжими овочами, салатом або легким соусом на основі йогурту.

Поради

  • Якщо хочете зменшити кількість жиру, котлети можна запекти у духовці за 180°C протягом 20–25 хв.

  • Для насиченішого смаку додайте до фаршу зубчик часнику чи трохи тертого сиру.

  • Замість курячого філе можна використати індичку.

Курячі котлети з кабачками — це не лише смачно, а й корисно. Така страва легко впишеться у меню здорового харчування, стане гарним варіантом для сімейної вечері та чудово підійде навіть для дитячого раціону.

