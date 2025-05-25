Курячі котлети з томатами та сиром: цікавий рецепт / © Credits

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Цей рецепт — справжня знахідка. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку, легка текстура та апетитна золотава скоринка. Крім того, він підходить навіть тим, хто дотримується збалансованого харчування. Як приготувати ці смачні котлети розповіли на сторінці samura_cooking.

Інгредієнти Куряче філе 350–400 г Середні стиглі томати 2 шт. Яйця 2 шт. Зелений болгарський перець 1 шт. Свіжий кріп або петрушка 1 жменя Пшеничне борошно 3–4 ст. л Тертий сир (підійде твердий, напівтвердий чи навіть моцарела) 100 г Сіль Чорний мелений перець Рослинна олія

Приготування

Куряче філе та томати (перед цим можна зняти шкірку, обдавши їх окропом) наріжте дрібними кубиками. Не подрібнюйте у блендері — ручне нарізання забезпечить приємну текстуру. Болгарський перець очистьте від насіння та теж дрібно поріжте. Кріп або петрушку подрібніть ножем. У великій мисці змішайте: куряче філе, нарізані томати, болгарський перець, подрібнену зелень, яйця, борошно, тертий сир, сіль і перець. Добре вимішайте ложкою чи руками до однорідної консистенції. Фарш має бути в’язким, але не рідким. Якщо надто рідкий — додайте ще трохи борошна. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. За допомогою ложки чи рук формуйте котлети прямо на сковорідці. Обсмажуйте з обох боків до золотистої скоринки — приблизно 3–4 хв на кожній стороні на середньому вогні. За потреби — накрийте кришкою, щоб котлети добре пропарились всередині.

Як подавати

З легким салатом зі свіжих овочів

З картопляним пюре, булгуром або гречкою

У лаваші чи бургері — ідеально для перекусу

Як гарячі канапки з йогуртовим або часниковим соусом

Легкі, ароматні та ситні — ідеальні для сімейної вечері чи смачного обіду без зайвих клопотів. Спробуйте та переконайтесь самі. І не забудьте приготувати подвійну порцію, бо зникнуть вони зі столу миттєво.